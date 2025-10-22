La APV convoca el XXIX Premo Nacional de Periodismo Miguel Delibes. En la foto, los galardonados en la última edición. - APV

La Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) ha convocado el XXIX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes que, con Unicaja como patrocinador principal, estará dotado económicamente con 6.000 euros. El plazo de presentación de trabajos se mantendrá abierto hasta el día 21 de noviembre y, conforme avancen las próximas semanas, se irán dando a conocer el resto de entidades y empresas colaboradoras.

El jurado de la XXIX edición del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, que reconoce la valía de trabajos centrados en la defensa del buen uso del idioma español, lo que le hace único en su ámbito temático, se reunirá el mes de diciembre con el fin de seleccionar el trabajo ganador.

Como en las últimas ediciones, podrán presentarse al Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes 2025 los trabajos encuadrados en cualquier género periodístico en español que hayan sido publicados o emitidos en medios de comunicación impresos, medios de comunicación digitales, radio o podcast y televisión de cualquier localidad del territorio nacional entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Los trabajos que se presenten deberán referirse, como asunto genérico, a la importancia del buen uso del idioma español o lengua castellana en los medios de comunicación social, a la defensa, extensión y pervivencia de nuestra lengua en los mismos y a la correcta utilización del lenguaje en estos instrumentos informativos, según se recoge en las bases de la XXIX edición.

Las candidaturas podrán presentarse por un trabajo individual o una colección de trabajos agrupados bajo un mismo título y si un mismo autor presenta varios trabajos, deberá señalar explícitamente si la valoración debe hacerse de forma individual o si se trata de una candidatura formada por una colección de trabajos.

HISTORIA DEL PREMIO

El galardón, que cuenta en su nómina de premiados con figuras de las letras como Fernando Lázaro Carreter, Juan José Millás, Luis María Ansón, Ignacio Camacho, Iñaki Gabilondo, Pepa Fernández o el argentino Martín Caparrós, se creó el 22 de mayo de 1996 fruto de un acuerdo de la Asamblea General de la Asociación de la Prensa de Valladolid con motivo de la conmemoración del IV centenario de la concesión del título de ciudad a Valladolid y en línea con el congreso 'El Español y los Medios de Comunicación', que contó con la participación de la APV.

Desde entonces, la lista de galardonados se ha ido completando con obras de grandes periodistas de toda España: Fernando Lázaro Carreter (1996), Vicente Verdú (1997), Álex Grijelmo (1998), Jesús Marchamalo (1999), José Jiménez Lozano (2000), Carlos Luis Álvarez 'Cándido' (2001), Juan José Millás (2002), Javier Marías (2003), Valentín García Yebra (2004), Andrés Trapiello (2005), María de los Ángeles Sastre (2006), Tomás Hoyas (2007), Antonio Álamo (2208), Luis María Ansón (2009), Joaquín Sánchez Torné (2010), Magí Camps (2011), Isaías Lafuente (2012), Iñaki Gabilondo (2013), Ignacio Camacho (2014), Pepa Fernández (2015), Martín Caparrós (2016), Elena Álvarez Mellado (2017), Mariángeles García (2018), Mar Abad (2019), Lola Pons (2021), Luna Paredes (2022), Mara Torres (2023) y todas las personas que han participado en la colección de trabajos '30 años potenciando el español en Radio 5' de Radio Nacional de España (2024).