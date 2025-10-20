La Archidiócesis de Valladolid aporta 13 obras a la nueva exposición de Las Edades del Hombre en Zamora

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid ha aportado 13 obras a la nueva edición de Las Edades del Hombre, titulada 'EsperanZa', que puede visitarse hasta abril de 2026 en la Iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora, junto a otras dos piezas procedentes del Museo de San Francisco del municipio vallisoletano de Medina de Rioseco.

En total, la provincia de Valladolid ha participado con una quincena de obras en esta muestra, que gira en torno al concepto de la esperanza, en consonancia con el Año Santo 2025 que celebra la Iglesia Católica, según un comunicado de la Archidiócesis recogido por Europa Press.

Entre las piezas cedidas por la Archidiócesis de Valladolid destaca 'La Fe y la Esperanza' (Gregorio Fernández, 1613-1620), procedente de la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes, de Nava del Rey; 'Santiago Peregrino' (Juan de Anchieta, hacia 1565), de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en Cogeces del Monte; o el 'Martirio de San Bartolomé' (Tomás de Sierra, 1695-1696), de la Colegiata de San Luis, en Villagarcía de Campos.

También se expone 'Noli me tangere' (Anónimo, segundo tercio del siglo XVII), óleo sobre lienzo procedente de la misma Colegiata; 'Salvador' (El Greco, en torno a 1590), del Monasterio de las Descalzas Reales de Valladolid; y 'Los Novísimos o Postrimerías' (atribuido a Giovanni Bernardino Azzolino, 1600-1610), del Museo del Monasterio de San Joaquín y Santa Ana.

El Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid, que este año celebra su 60 aniversario, también ha contribuido con un óleo sobre table, 'Nacimiento de la Virgen' (Maestro de Gamonal, hacia 1500), y un busto de madera de nogal tallada y policromada, la 'Cabeza de San Juan Bautista' (Juan de Juni, hacia 1545).

Por su parte, la Santa Iglesia Catedral de Valladolid ha cedido 'La Cena de Cristo' (Juan de Juni, 1561), mientras que la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias participa con la 'Piedad' (Francisco Rincón, con posible colaboración de Gregorio Fernández, 1603-1606).

Completan la selección 'Cristo Yacente' (Gregorio Fernández, 1626-1627) y 'Santas Mártires' (Gregorio Fernández y taller, 1613-1616), ambas procedentes de la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián, además de 'La bajada de Cristo al Limbo' (Esteban Jordán, 1572-1574), de la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa.

MEDINA DE RIOSECO

A estas 13 piezas se suman dos esculturas de marfil y madera del siglo XVII, que representan los martirios de San Andrés y San Ignacio de Antioquía, procedentes del Museo de San Francisco de Medina de Rioseco.

En este marco, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, inauguró el pasado jueves esta nueva edición de Las Edades del Hombre, una exposición que, según el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos Álvarez, convierte a Valladolid en "una de las diócesis que más piezas presta" para la muestra.

Asimismo, Álvarez ha animado a los visitantes a "ir, deleitarse y dejarse sorprender", y ha subrayado la "oportunidad" de "admirar detalles" de las obras "vistas a la altura de los ojos", donde "cada pieza brilla con luz propia".