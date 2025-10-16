La Archidiócesis de Valladolid destinará al Domund todas las colectas del próximo domingo

Rueda de prensa de la presentación de la jornada del Domund en la Archidiócesis de Valladolid. - ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid destinará al Domund todas las colectas de sus parroquias del próximo domingo, 19 de octubre, tras experimentar en 2024 un aumento de los donativos en las iglesias vallisoletanas.

Así, se unirá a la Iglesia universal para la celebración del Domund que este 2025 se desarrolla bajo el lema 'Misioneros de esperanza entre los pueblos'.

El vicario general, Jesús Fernández Lubiano, ha destacado que esta cita es una oportunidad para recordar la labor de las personas que han salido de la Archidiócesis de Valladolid para anunciar el Evangelio a cualquier parte del mundo" y "agradecerles su fe y su solidaridad" por medio de la oración y de las colectas.

En este sentido, Fernández Lubiano ha recordado las recientes palabras del Papa León XIV en las que, desde su propia experiencia misionera en Perú, aseguraba haber sido testigo de "cómo la fe y la generosidad que se manifiestan en esta jornada pueden transformar comunidades enteras".

En este contexto, la Archidiócesis ha subrayado que el "mejor capital del Domund son las personas". En la actualidad, Valladolid contribuye a la propagación de la fe católica en el mundo con 126 misioneros, según el registro de Obras Misionales Pontificias (OMP).

Los misioneros vallisoletanos están presentes en 39 países, principalmente de África, Asia y América del Sur. Venezuela, con once, vuelve a ser por segundo año consecutivo el país donde se concentra el mayor número de misioneros vallisoletanos, seguido de Italia, con diez; Brasil y México, con nueve; Perú, donde ejerció su episcopado León XIV hasta su elección como Santo Padre, con ocho; Chile, con siete; y Argentina y Ecuador, con seis.

FAMILIAS EN MISIÓN

Entre los misioneros vallisoletanos, 67 varones y 59 mujeres, son mayoría los pertenecientes a congregaciones u órdenes religiosas, pero también hay actualmente seis familias vallisoletanas en misión, como la formada por Eduardo Cuevas y María José Souto, que hace 16 años fueron enviados junto a sus tres hijos de misión a Irlanda, donde nació su cuarto hijo.

Ellos regresaron a Valladolid hace exactamente un año, tras 16 años "muy intensos", según ha reconocido Eduardo, en los que asumieron la encomienda de dar "testimonio de familia cristiana", ha explicado María José, cuyo hijo continúa ahora la misión, en Finlandia. Esta familia ha animado a otras a ponerse a disposición de la Iglesia para contribuir a la propagación de la fe católica en el mundo.

COLECTA DEL DOMUND

En 2024, la Archidiócesis de Valladolid puso a disposición de las Obras Misionales Pontificas un total de 338.463 euros para la Obra de la Propagación de la Fe, lo que supuso un incremento de más de 74.000 euros con respecto a la campaña anterior.

Según ha explicado el delegado de Misiones de la Archidiócesis, Javier Carlos Gómez, este incremento se debe al aumento de las herencias y de las colectas de las parroquias en la jornada del Domund, lo que denota el "compromiso fuerte" de los feligreses vallisoletanos "con la tarea misionera de la Iglesia".

La Archidiócesis de Valladolid colabora también en otras dos campañas con las Obras Misionales Pontificas, en la Jornada de la Infancia Misionera, para la que se recaudaron 172.205 euros en 2024; y en la Jornada de Vocaciones Nativas, con una recaudación de 95.981 euros. En ambos casos, unas cifras superiores a las del ejercicio anterior.

En total, a lo largo de 2024 la Archidiócesis de Valladolid contribuyó económicamente a las Obras Misionales Pontificias con 606.650 euros, lo que supone un incremento de más de 157.000 euros con respecto al año 2023.