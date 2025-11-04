La Archidiócesis de Valladolid reduce sus ingresos hasta los 23,4 millones lastrada por la caída en las herencias

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid contrajo sus ingresos en 2024 hasta los 23,4 millones lastrada por la reducción en los legados y herencias que recibe y que volvieron a los niveles del 21, después de dos "años excepcionales".

En comparación con el pasado ejercicio, su recaudación se contrajo un 1,9 por ciento, al pasar de los 23,8 millones a los citados 23,4, tal y como han señalado en rueda de prensa el arzobispo Luis Argüello, el ecónomo Óscar Agüero y el delegado de Patrimonio Juan Carlos Álvarez, durante la presentación de las cuentas en el Salón del Trono.

"Hemos vuelto a la senda que se venía recorriendo antes de los años 2023 y 2022, que han sido años muy excepcionales en cuanto a las herencias y legados, que aumentaron muchísimo", ha detallado Agüero que ha ido desgranando el capítulo de ingresos ordinarios en el que sobre salen las partidas recaudadas por los ingresos por servicios --bodas, comuniones, hospitales, tanatorios, cementerios--, subvenciones recibidas por la actividad docente de los tres centros diocesanos, ayudas públicas y caja de compensación, que supone cuatro de cada diez euros que entra en la caja, 9,5 millones.

Durante su intervención, el ecónomo ha evidenciado también que los fieles cada vez optan más por las "suscripciones" --cuotas y asignaciones que los fieles aportan a la Iglesia-- y que ayuda a compensar el descenso en el 'cepillo'. Por este capítulo, el de la aportación directa de los devotos, la Archiócesis ha ingresado 4,5 millones, un 19,64 por ciento de la recaudación.

En ese porcentaje también se mueve el dinero que procede de la asignación tributaria, 4,7 millones, el 20,4 por ciento del total. Los ingresos por patrimonio y otras actividades generan a la Archidiócesis de Valladolid 4,3 millones, el 18,60 por ciento; mientras que los ingresos extraordinarios, procedente de enajenación de patrimonio entre otras partidas, se sitúa en los 136.653 euros.

En comparación con las cuentas del pasado año, bajan las aportaciones de los fieles, ya mencionada, de 6,3 a 4,5 millones; los ingresos de patrimonio, de 4,4 a 4,3 millones y los ingresos extraordinarios, 304.248 euros por los 136.653 de este ejercicio. Por el contrario, se incrementan la asignación tributaria en más de 450.000 euros y los ingresos corrientes en 1,2 millones impulsado por la mejora salarial a los docentes y seglares.

GASTOS

En cuanto al capítulo de gastos, la conservación de edificios y gastos de funcionamientos, se lleva casi cuatro de cada diez euros --8,9 millones--. El segundo gran bloque es el de la retribución del personal seglar. Agüero ha explicado que la "compleja" burocracia administrativa ha provocado que tareas que antes realizaban sacerdotes se delegue ahora en personal civil. A este fin se destinan 5,6 millones, el 24,3 por ciento.

La retribución del clero supone un 12,23 por ciento de los gastos, hasta los 2,8 millones; las acciones pastorales un 9,14 por ciento, 2,1 millones; las aportaciones a los centros de formación acaparan el 1,07 por ciento del presupuesto, hasta los 250.000 euros y, por último, la capacidad de financiación llega a los 3,4 millones y los gastos extraordinarios no llegan a los 6.000 euros.

Dentro del apartado de patrimonio, Juan Carlos Álvarez ha explicado las obras que se han realizado en el Seminario y que permitirán mejoras, sobre todo, en el salón de actos, pero también en la eficiencia energética o en la accesibilidad, con un presupuesto de medio millón de euros. Será el propio Luis Argüello el que las inaugure el próximo 8 de diciembre de un "complejo" que está a disposición de toda la "sociedad".

OTROS NÚMEROS

La actividad e la Iglesia en Valladolid también tiene su "cuantificación". Así, en lo que se refiere a la actividad pastoral, la Diócesis cuenta con 208 sacerdotes, 1.256 religiosas, 2.002 catequistas y 303 parroquias.

En cuanto a la actividad educativa, hay 45 centros católicos concertados, con 28.500 alumnos y 1.980 docentes. En la rama misionera, hay 206 misioneros de Valladolid y seis familias en misión; mientras que cuenta con un total de 75 Bienes inmuebles de Interés Cultural y 21 proyectos de construcción y rehabilitación.

Por último, durante el ejercicio de 2024 se celebraron un total de 1.575 bautizos, 1.723 confirmaciones, 2.075 niños tomaron la primera comunión y se oficiaron 397 matrimonios..

Además se atendieron a 51.516 personas en la Diócesis de Valladolid en un centenar de centros y se desarrollaron, entre otros, nueve proyectos de cooperación al desarrollo del mundo.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Argüello ha explicado que el lema de este año para vivir el Día de la Iglesia Diocesana es el de 'Tú también puedes ser Santo' en referencia a que la santidad es "tratar de llevar hasta las últimas consecuencias la caridad". "No podemos vivir solo por nuestras fuerzas. Precisamos la ayuda de la gracia que entra en la carne que entra en la historia y que por tanto vive las peripecias propias de la carne y de la historia también las económicas. Por eso este día de la Iglesia diocesana trata de convocar a todo el pueblo de Dios a tomar conciencia de lo que es la Iglesia", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, ha hablado de las personas como la "riqueza mayor de la Iglesia". "El ejercicio de la acción pastoral y de la acción caritativa precisa también de medios económicos, de personas que ayudan y que muchas han de ser contratadas. Se necesita también, como no, la generosidad de muchas personas que regalan su tiempo. Eso a veces cuesta pasarlo a los balances, pero son las que generan la vida comunitaria que ofrece a la sociedad un ejercicio de amistad social. Todo eso no lo cuantificamos en nuestros balances, pero sin duda es la riqueza mayor de la Iglesia", ha finalizado.