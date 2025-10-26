Arde una furgoneta tras caer al río en Villabrágima (Valladolid)

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una furgoneta ha ardido tras caer al río después de sufrir un accidente en la localidad vallisoletana de Villabrágima, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.38 horas del sábado, cuando la sala de operaciones recibió un aviso que alertaba de un accidente en la mencionada localidad, en la zona de polideportivo y piscinas.

El alertante señaló que había en el río una furgoneta que estaba ardiendo y desconocía si había algún herido.

La sala de operaciones del 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación Provincial y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un recurso al lugar.

Finalmente, la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid confirmó en el lugar que no había nadie dentro del vehículo incendiado.