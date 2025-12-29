2026 será Año Jubilar por el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

Cartel del Año Jubilar Diocesano. - ARZIBISPADO DE VALLADOLID

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha avanzado este lunes que 2026 será Año Jubilar en la Archidiócesis vallisoletana con motivo de la celebración de tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, quien nació en Mayorga, y para lo que se han programado diversas actividades centradas en la figura y santidad.

El prelado vallisoletano ha recordado que en una visita a la localidad recibió la sugerencia del Ayuntamiento de Mayorga y del Consejo Parroquial de "celebrar como se merece" el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo y la posibilidad de declarar Año Jubilar Diocesano, algo que debe autorizar la Santa Sede, por lo que Luis Argüello escribió al papa.

A las pocas semanas, recibió la respuesta en la que se aprueba la iniciativa y se concede el Año Jubilar a Mayorga, que se suma así al lugar donde murió Santo Toribio, "y al que le corresponde la iniciativa de proponer la canonización" de este santo, la diócesis de Chiclayo, en Perú, que también celebrará Año Jubilar.

Esta Diócesis peruana, Chiclayo, es en la que Robert Prevost, el papa León XIV, ejerció como obispo desde 2015 tras ser nombrado por el entonces papa Francisco.

"Nos ha parecido una estupenda y singular coincidencia la de hermanar la diócesis castellana con la diócesis de Chiclayo en Perú, donde Santo Toribio realizó su extensísima labor apostólica", ha recordado el prelado vallisoletano.

40.000 KILÓMETROS PARA EVANGELIZAR.

Al respecto, el también presidente de la Conferencia Episcopal ha explicado que los cronistas de la época recogen que Santo Toribio, a lo largo de su vida en Perú, como obispo de Lima, hizo 40.000 kilómetros andando a caballo o en barca, para anunciar el Evangelio y la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana y para la organización "de una iglesia naciente" a principios del siglo XVII.

Se ha denominado a este celebración Año Jubiliar de las Santidad, como ha explicado Argüello, quien ha apuntado que "el corazón de este año Santo" se pone en Mayorga, y en los pueblos de Tierra de Campos, "la realidad más despoblada" de la Diócesis vallisoletana.

Por su parte, el párroco de Mayorga, Jesús Manuel Nieto, ha reconocido que en toda Tierra de Campos "es un motivo de gozo poder expresar la grandeza de Santo Toribio" y ha aseverado que esta efeméride "es una invitación también a descubrir a este gran santo" que se caracterizó "por su acción misionera y por el respeto y por la preocupación de las personas más indefensas", ya que trabajó por la defensa de los derechos, por la evangelización, "y por esa dignidad humana" que también caracteriza a la Iglesia Católica.

El Año Santo Jubilar comenzará el próximo 3 de enero y concluirá el 10 de diciembre de 2026, día en el que se conmemorar el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

Se han programado diversas actividades a lo largo de todo el año desde la apertura del Año Jubilar el próximo 3 de enero, con una eucaristía presidida por el arzobispo de Valladolid, mientras que febrero se destinará a los más mayores, a las personas que se encuentran en las tres residencias de ancianos de Mayorga.

Marzo, coincidiendo con el comienzo de la Cuaresma, estará dedicado más a lo religioso, con la celebración de la fiesta de Santo Toribio, el 23 de marzo, la fecha en la que el santo murió, además de que habrá un retiro espiritual y una charla sobre la caridad del santo y su compromiso con los más necesitados.

En abril, el día 27, se celebrará la fiesta litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo, declarado por Juan Pablo II como Patrono del Episcopado Latinoamericano y que en Perú ese día se conmemora, la Fiesta del Santo Padre de América ya que fue el día de la traslación de sus reliquias desde Zaña hasta la Ciudad de los Reyes.

Asimismo, el párroco de Mayorga ha indicado que se ha propuesto que todos los sábados de 2026 "sean el día del Peregrino" y se celebre una Eucaristía a las 18 horas para acoger a todas las personas que lo deseen en la ermita, la casa natal del santo y el templo jubilar de la localidad.

Igualmente, se ha previsto la celebración de rutas turísticas por la localidad.

Por su parte, el alcalde de Mayorga, David de la Viuda, ha indicado que cada mes "va a estar orientado a un tipo de público, y ha avanzado que por primera vez, la reliquia de Santo Toribio de Mogrovejo saldrá de la localidad para trasldarse hasta Valladolid.

Después de un mes de mayo de historia, de conocer lo que hizo el santo a través de conferencias con historiadores; de junio dedicado a la infancia y la juventud y un mes de septiembre festivo con la fiesta de 'El vítor', llegará octubre dedicado a la caridad y la solidaridad, un noviembre gastronómico y un diciembre en el que se cerrará el Año Santo Jubilar el 10 de diciembre.