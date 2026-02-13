Arranca el III Salón de la Miel de Valladolid para "defender con orgullo" y poner en valor este producto

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, visita este viernes el Salón de la Miel que cuenta con una docena de expositores - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado la tercera edición del Salón de la Miel como un espacio que permite "defender con orgullo" y poner en valor este producto que "tanto aporta" a la provincia a través de una docena de expositores.

El Espacio La Granja de la capital vallisoletana acoge desde este viernes esta salón de la miel en el que productores y expositores ofrecerán sus productos "de colmena", sobre todo mieles, pero también bebidas como 'hidromiel', refrescos o propoleo.

Precisamente, el presidente de la institución provincial ha visitado a los productos que se han dado cita en este III Salón de la Miel, a los que ha trasladado su agradecimiento, así como a la Asociación Vallisoletana de Apicultores.

También ha recordado que este producto se trabaja en la marca Alimentos de Valladolid que cuenta ya con casi 600 empresas y 2.000 productos.

SALÓN EXPOSITIVO

Este año participan doce expositores, entre productores de miel de la provincia, la Asociación Vallisoletana de Apicultores (AVA) y la bebida artesanal Hidromiel Beekinga, que mostrarán sus productos de colmena mediante presentaciones prácticas y actividades divulgativas.

Durante los tres días de feria, en horario de mañana y tarde, se va a desarrollar un completo programa de actividades dirigido tanto al público general como a familias, con talleres de apicultura, catas de miel, cine, cocina en directo (showcooking), presentaciones de productos y otras actividades paralelas que contribuirán a que esta tercera edición vuelva a ser un éxito.

En concreto, participan once empresas incluidas todas ellas en la marca Alimentos de Valladolid, así como la propia Asociación de Apicultores.

ACTIVIDADES PARALELAS

El III Salón de la Miel ha abierto sus puertas este viernes a las 17.00 horas, en horario de tarde hasta las 20.30 horas. La jornada del sábado 14 de febrero se desarrollará en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.30 horas, y por la tarde, de 17.00 a 20.30 horas. La jornada del domingo 15 de febrero será únicamente de mañana, con horario de 11.00 a 15.00 horas.

Además, como es habitual, durante el certamen se llevará a cabo una serie de actividades paralelas.

El viernes se ha inaugurado la cita con una cata de miel a ciegas a las 18.15 horas, donde los asistentes han podido degustar cuatro variedades diferentes de miel y a las 19.30 horas se ha realizado la presentación de los productos de Pecorea Miel, de San Pedro de Latarce.

La programación del sábado comenzará a las 11.15 horas con un Brunch Musical, amenizado por Natalia Fustes y donde se degustará, además de la miel, otros productos de la marca Alimentos de Valladolid, seguido a las 12.15 horas de un Taller de Apicultura y Cosmética Natural con productos de la colmena, y a las 13.45 horas se realizará la presentación de los productos de La Miel de Amable, de Castronuño.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar la presentación de Oro del Duero, de Arrabal de Portillo, seguida a las 18.00 horas de la proyección de cine infantil 'La Abeja Maya'.

A las 18.15 horas se celebrará un Showcooking de Torrijas con Miel a cargo de José Ignacio Colinas 'Catacho', Maestro Pastelero y Chocolatero y fundador de Xokoreto en Castronuño. Por último, a las 19.30 horas se repetirá la Cata de Miel a Ciegas, para que los asistentes puedan probar nuevas variedades y donde el monitor les guiará en la experiencia sensorial del conocimiento de la miel: su presentación, la limpieza, el olor y su intensidad, además de los sabores, su agrado y viscosidad.

El domingo 15 de febrero la programación comenzará con la presentación de Miel Zumbando a las 11.15 horas, seguida a las 12.30 horas de una Cata-Maridaje de bebidas y productos elaborados con miel, como la hidromiel, un vermut de la marca 'Oro del Duero' y refrescos de la mimsa firma.

Por último, a las 13.45 horas, se realizará un Taller de Apicultura, titulado "Elaboración de velas y figuras de cera", dirigido a niños y niñas de hasta 16 años, para cerrar la tercera edición del salón.