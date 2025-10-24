Arribas tacha de "bulos" y "mentiras" las acusaciones del PP sobre inseguridad en Ávila

ÁVILA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Ávila, Manuel Arribas, ha calificado de "bulos" y "mentiras" para "engañar y crispar a los ciudadanos" las declaraciones de la diputada del Partido Popular Patricia Rodríguez sobre la supuesta inseguridad en la provincia.

Arribas ha presentado datos oficiales del Ministerio del Interior que, según ha destacado, "demuestran que Ávila es una provincia segura, con más efectivos policiales que la media nacional y con una reducción significativa de la criminalidad".

La diputada hacía referencia en una rueda de prensa reciente a que las infracciones penales habían aumentado en Ávila un 56,33 por ciento respecto a 2018. "Si en 2018 fueron 703 delitos penales, ahora estamos en 1.099, una cifra nada desdeñable", dijo.

Arribas ha señalado este viernes que, en el primer semestre de 2025, la provincia ha registrado una tasa de 41,7 delitos por cada 1.000 habitantes, un 17,1 por ciento por debajo de la media nacional, situada en 50,3.

"No sé dónde han mirado los datos los parlamentarios del Partido Popular, pero no se corresponden con la realidad", ha señalado Manuel Arribas. El diputado ha defendido que, según datos oficiales del Ministerio de Interior, la criminalidad convencional en Ávila ha caído un 4,5 por ciento entre enero y julio de este año, al pasar de 2.342 delitos en 2024 a 2.237 en 2025.

Además, ha resaltado que la provincia cuenta con 5,2 agentes por cada 1.000 habitantes, una cifra muy superior a la media nacional de 3,8. "Por lo tanto, yo le pediría a los parlamentarios del Partido Popular que, si realmente lo que quieren es que nuestra ciudad sea más segura, cuando lleguen los Presupuestos Generales del Estado voten a favor de los mismos", ha subrayado.

MENOS EFECTIVOS CON EL PP

Arribas ha asegurado que España "dejó de ser un país seguro cuando el Partido Popular sacaba a los policías y los guardias civiles" de las calles, algo que en Ávila se "sabe muy bien", ya que se ha pasado "de albergar promociones de 240 alumnos a acoger actualmente cursos de 3.000".

El diputado socialista ha destacado también las inversiones realizadas por el Gobierno en materia de seguridad en la provincia, que ha concretado en 1,5 millones de euros en la reparación de los cuarteles de la Guardia Civil de Fontiveros, Muñogalindo y Villanueva; un millón en la Comisaría de la Policía Nacional de Ávila; cinco millones en el centro penitenciario; y 40 millones en la Escuela Nacional de Policía y el Centro Universitario de la Policía.

"La suma que llevamos invertida en seguridad en nuestra provincia es histórica. Creo que los datos hablan por sí solos", ha asegurado Arribas, quien ha incidido también en la renovación del material policial y ha señalado que en Ávila se ha reducido la tasa de antigüedad de los vehículos policiales, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, de once a cinco años y de nueve a dos.

Por último, el diputado socialista ha acusado al Partido Popular de manipular los datos de la cibercriminalidad, al incluirlos "sin explicar que este tipo de delitos se imputan en el lugar donde se presenta la denuncia, aunque el delincuente pueda estar en cualquier parte del mundo".

Arribas ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del principal partido de la oposición para pedirle que "tuviese un poco más de altura de miras, que represente a todos los ciudadanos de la provincia y que no intente crear un clima de peligro que no existe en Ávila y que no es real".