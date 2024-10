Artistas de Polonia, Portugal y Ucrania exponen desde esta semana sus propuestas artísticas en GaleriasVa de Valladolid

VALLADOLID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de creación Galerías VA de Valladolid acoge desde esta semana a los artistas seleccionados por el programa de residencias internacionales de la Red Europea de Ciudades por la Creación Artística, el polaco Marcin Ryczek, el portugués Gerson de Sousa Batista y la ucraniana Hanna Trofimova.

Los tres creadores, procedentes de ciudades ligadas a la red europea, han resultado seleccionados de entre los más de 30 candidatos que concurrieron a la convocatoria y van a desarrollar sus proyectos artísticos en los estudios de Galerías VA durante dos meses.

En este sentido, según ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado remitido a Europa Press, la experiencia culminará a mediados de diciembre con un open studio y una exposición "efímera", abiertos al público, para que la ciudadanía pueda conocer "de primera mano" el trabajo de estos artistas.

Con el proyecto 'Harmony', del artista Marcin Ryczek, da continuidad a su investigación fotográfica sobre el equilibrio entre los opuestos, contraponiendo lo humano, urbano y artificial con lo natural. Así, busca "la singularidad" de las líneas rectas y las formas puras en un momento y lugar específico y la universalidad de entornos o situaciones cotidianas en distintas partes del mundo.

Además, entre 2013 y 2016 el artista polaco recibió más de diez de galardones internacionales, entre ellos, el Grand Press Photo, LensCulture Exposure Awards, IPA - The International Photography Awards, The Miami Street Photography Festival, New York Photo Festival y StreetFoto San Francisco Festival).

Así, su obra ha sido expuesta en países como Japón, Estados Unidos, Alemania, China, Países Bajos, Rumanía, India, Inglaterra, Austria, Dinamarca, Italia, Serbia, República Checa y Corea del Sur; y publicada en medios como The Guardian, The Telegraph, Der Spiegel o National Geographic.

Por su parte, en la instalación inmersiva 'The Magic Painting' Gerson de Sousa Batista (Aveiro, 1988) explora la aparente dicotomía entre la vida urbana y rural, conceptos que aúna bajo un 'Árbol de la Vida Dual', una pintura ficticia con propiedades místicas con el poder de influenciar a quien la contempla.

La idea nace de la investigación y la vida de Luisinsky, "una artista ficticia de pueblo que quiere cambiar el mundo" y, para recrear esta experiencia inmersiva, el portugués realizará un proyecto 360º que incluye pintura, instalación interactiva, arte digital, teatro, performance, música y literatura creado por él mismo para este proyecto.

Gerson es artista visual y multimedia, compositor, escritor teatral, multi-instrumentalista y poeta que ha ganado más de cincuenta premios internacionales, como el Piero Farulli y el Bercandeon en Italia, el KlangArten de Austria, el Manuel Emílio Porto en Portugal o el Singapore International Composition en Singapur, además de otros en países como Reino Unido, Alemania, España o Rumanía.

Sus trabajos han sido comisariados, exhibidos, tocados y representados en todo el mundo. Ha fundado una editorial (Desousa Editions), una productora (Conserto Productions) y un colectivo artístico con sede en Aveiro para la creación y producción de espectáculos multimedia.

Desde Ucrania, Hanna Trofimova (Vinnytsia, 1986) propone 'Such a Protective Mechanism', un título hace alusión al 'mecanismo de protección' que experimenta la artista en respuesta a la cruenta guerra en su país natal.

"Mi sensibilidad hacia los eventos que me rodean está entumecida, mis sentidos parecen congelados", ha señalado la artista, a lo que ha añadido que "los psicólogos dicen que es la manera que tiene la psique de proteger del estrés y la negatividad incesante".

El resultado de esta reflexión es una instalación audiovisual inmersiva que indagará en diferentes estados emocionales propios y ajenos para crear una atmósfera onírica creando una atmósfera que ayude a profundizar en cómo las emociones moldean las circunstancias personales y cómo, a su vez, son moldeadas por el contexto.