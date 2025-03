Asaja acusa al PP de "traicionar" al campo por no excluir del Lespre al lobo al sur del Duero

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Valladolid, Ávila, Segovia y Salamanca han acusado al Partido Popular de "traicionar" al campo por "no cumplir su promesa de excluir a las poblaciones de lobo al sur del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)".

"Se trata de una traición inaceptable al sector ganadero, que lleva años sufriendo los estragos de la proliferación descontrolada del lobo sin herramientas eficaces para proteger su modo de vida", detallan a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La organización ha lamentado como el PP, "que en reiteradas ocasiones había manifestado públicamente su compromiso con la retirada de esta protección al lobo en las zonas más afectadas por su ataque", ha optado por "ignorar las necesidades de los ganaderos" y demostrar, en sus palabras, "una alarmante falta de coherencia y una sumisión vergonzosa a los lobbies ecologistas y urbanitas que desconocen la realidad de los pueblos".

"Este cambio de postura no solo es una grave irresponsabilidad, sino que confirma el abandono del sector primario por parte de una formación que se presenta como defensora del campo. No aceptamos excusas. No nos sirve que, cada vez que se traiciona al campo, intenten escudarse en que lo dice Europa. La realidad es otra", han añadido.

Las organizaciones provinciales de Asaja han denunciado una "traición" que deja "desamparados a cientos de ganaderos cuyas explotaciones están al borde del colapso debido a los continuos ataques del lobo". "Mientras el Gobierno de España sigue ajeno a la tragedia diaria que supone la pérdida de cabezas de ganado y la ruina de muchas familias, el PP se pliega a presiones externas en lugar de legislar en favor de quienes producen los alimentos que llegan a la mesa de todos los ciudadanos. Exigimos que rectifique de inmediato y cumpla su palabra", han añadido.

De lo contrario, para la organización agraria quedará "claro" que su discurso "en defensa del campo no es más que una farsa electoralista". "Asaja no permitirá que se siga jugando con el futuro de nuestros ganaderos y explorará todas las vías posibles para revertir este atropello", ha apostillado.