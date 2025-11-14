La Asamblea Eclesial de Ávila en 2026 reforzará el papel laical y la participación juvenil y reunirá a más de 300 fieles

El Arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, el vicario de Pastoral de la Diócesis de Ávila, Jorge Zazo, y y la Misionera Oblata de María Inmaculada en la Diócesis de Segovia, María del Mar Gómez Mañas - LA ASAMBLEA ECLESIAL DE ÁVILA

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la Asamblea Eclesial de Ávila en 2026 que dará comienzo el próximo 30 de abril y se prolongará hasta el 2 de mayo tendrán "un papel esencial" los laicos, que supondrán dos tercios de los participantes del sínodo, y contará con una participación mínima de dos jóvenes por cada delegación diocesana.

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el vicario de Pastoral de la Diócesis de Ávila, Jorge Zazo, y la Misionera Oblata de María Inmaculada en la Diócesis de Segovia, María del Mar Gómez Mañas, han presentado este viernes en rueda de prensa esta asamblea bajo el lema 'Renovados para la misión', que reunirá en la capital abulense a más de 300 fieles.

El día 1 en la asamblea se presentará la ponencia elaborada a partir de los distintos informes diocesanos, para después los participantes trabajar en grupos mediante la técnica conocida como "conversación en el Espíritu", donde replicarán la forma de trabajar en el Vaticano durante el Sínodo, para elaborar con sus conclusiones el informe final que será presentado durante la clausura, el 2 de mayo.

El objetivo de la congregación será tomar decisiones concretas que ayuden a impulsar una Iglesia "más viva, más participativa y más comprometida" con la misión de anunciar el Evangelio en un mundo, cada vez, más cambiante y más digital.

La asamblea se celebrará en el salón de actos, con capacidad para 280 personas, del Colegio Diosesano Asunción de Nuestra Señora de Ávila, donde tendrá lugar el trabajo principal del encuentro eclesial.

Otro de los puntos de encuentro durante la congregación será la iglesia de San Pedro Apóstol, elegida por "su cercanía al colegio y porque favorece la oración al ser artísticamente muy hermosa y porque está en el corazón de la ciudad", ha destacado el vicario, mientras que el acto de clausura se desarrollará en la Catedral al ser la sede del obispo y ser "signo universal".

Asimismo, durante el desarrollo de la asamblea los participantes dispondrán de un sistema de votación para aprobar las distintas conclusiones que conformarán la ponencia final y que se ofrecerán como recomendaciones para su aplicación en las distintas diócesis de la Iglesia en Castilla y al conjunto de las diócesis españolas.

La Asamblea eclesial de Iglesia en Castilla ha tenido un itinerario de trabajo que comenzó en 2024 y que ha permitido, primero, reconocer la realidad eclesial de las nueve archidiócesis y diócesis que conforman la Iglesia en Castilla y, segundo, interpretar qué pide el Espíritu Santo de cada una de ellas en el momento actual.

En estos meses previos, en las distintas diócesis se ha llevado a cabo un discernimiento compartido en torno al documento de trabajo de la asamblea, titulado 'La conversión pastoral y misionera de la Iglesia en Castilla. Una llamada a la renovación del estilo pastoral y de las estructuras evangelizadoras'.

El documento se ha hecho llegar a través de los consejos y delegaciones diocesanas a las distintas realidades eclesiales para que en el informe que deberán entregar todas las diócesis a la Secretaría de la Asamblea antes de que finalice el mes de febrero estén representadas las reflexiones tanto de la Iglesia urbana como de la Iglesia rural.

A su vez, la propuesta se divide en tres grandes bloques, donde plantea cuestiones concretas en torno a la conversión pastoral, para "fortalecer" el encuentro personal y comunitario con Jesucristo; la "renovación" del estilo pastoral, con el objetivo de "ser más cercanos y misioneros" y fomentar una "corresponsabilidad diferenciada" entre laicos, consagrados y presbíteros; y, por reforma de las estructuras evangelizadoras actuales, invitando a "repensar" la consideración de parroquia y la adaptación al mundo digital.

En este sentido, en el proceso de discernimiento compartido tienen "un papel esencial" los laicos, que supondrán dos tercios de los participantes en la asamblea que se celebrará en Ávila, según ha explicado el vicario.

También, Jorge Zazo ha informado de que la organización ha determinado que haya, como mínimo, dos jóvenes entre las distintas delegaciones diocesanas que encabezarán los obispos y arzobispos y que integrarán también presbíteros, religiosos y religiosas.

El arzobispo de Valladolid ha subrayado que la Asamblea Eclesial "no es un lugar en el que se vayan a tomar decisiones obligatorias para cada diócesis pero será la ocasión de poner en común el discernimiento, de avanzar en él y de elegir algunas prioridades que sirvan de pistas para el camino".

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, viajará a la ciudad del Vaticano el próximo lunes, 17 de noviembre, donde el papa León XIV recibirá a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Una vez allí, Argüello ha asegurado que propondrá a Robert Francis Prevost que visite España por el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, que murió en la Diócesis de Chiclayo, por el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y porque es probable que se realice la beatificación de Gaudí y la culminación de la Sagrada Familia.