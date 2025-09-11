La Asociación de Agentes de Viajes Canadienses celebrará en León su conferencia anual los días 28 y 29 de octubre

Archivo - Varios turistas en la entrada de la Real Colegiata de San Isidoro de León, uno de los monumentos más visitados de la ciudad. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Association of Canadian Travel Agencies and Travel Advisors (ACTA) celebrará su conferencia anual en León durante los días 28 y 29 de octubre de 2025, un evento que reunirá en la capital leonesa a más de 130 agentes de viajes.

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Turismo, colabora con este evento, que también cuenta con la participación de Turespaña, dirigido a profesionales del sector turístico canadiense y que se configura como una oportunidad "clave" para la promoción de España y de León como destino turístico "de referencia" en el mercado.

La Convención anual de ACTA es uno de los eventos más destacados del sector turístico en Canadá y tiene un gran impacto en la industria turística del país, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta y el Ayuntamiento de León.

Se espera que asistan entre 130 y 150 agentes de viajes canadienses a la cita, así como prensa especializada. Turespaña, a través de su Consejería de Turismo de España en Toronto, captó esta actividad relevante para el mercado emisor canadiense, contando con la colaboración del Ayuntamiento de León a nivel organizativo y de la Junta de Castilla y León.

Durante el encuentro, los agentes de viajes canadienses podrán conocer la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de León y de la Comunidad. Tras la convención, participarán en viajes de familiarización por distintos destinos, lo que contribuirá a su inclusión en futuras recomendaciones y paquetes turísticos dirigidos al público canadiense.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL.

Según ha destacado el Ayuntamiento de León, el impacto de este evento se traducirá en un mayor reconocimiento de la ciudad de León y de la Comunidad como destinos de interés para los viajeros canadienses. Además, reforzará la proyección internacional de la ciudad de León, consolidándola como un destino "idóneo" para la organización de congresos y reuniones de alcance global.

Asimismo, se espera que esta acción genere un impacto positivo a largo plazo en el turismo canadiense, un mercado caracterizado por su alto poder adquisitivo y su interés en experiencias auténticas y de calidad.

El Consistorio ha recalcado que, con este encuentro, la Concejalía de Turismo manifiesta su elevada capacidad para atraer importantes congresos de ámbito internacional y, al mismo tiempo, Turespaña refuerza su apuesta por diversificar mercados emisores y por dar mayor visibilidad a los destinos de interior en el turismo internacional de largo radio.

EL TURISTA CANADIENSE.

Además, ha señalado que el mercado emisor Canadá hacia España se ha caracterizado en los últimos años por un crecimiento continuado, con un viajero con un elevado nivel de gasto y un interés en experiencias "auténticas y de calidad".

Desde 2022 hasta 2024, el porcentaje de crecimiento de turistas canadienses a España ha sido más del 60 por ciento y en 2024 visitaron España 643.711 turistas canadienses que registraron un gasto total de 1.250 millones de euros y un gasto medio por turista de 1.926 euros.

El primer semestre de 2025 sigue mostrando una tendencia especialmente positiva, sobre todo en estancia media, pasando de siete días en 2024 a 11 días en lo que va de año; el gasto total ha registrado un incremento del 17,50 por ciento y el gasto medio por persona (2.521 euros) un aumento del 12,4 por ciento.

RUTAS A ESPAÑA.

Actualmente existen 11 rutas directas desde Canadá hacia España y, en concreto, durante el presente año, han abierto las nuevas rutas de Montreal-Valencia y Halifax-Barcelona, que se añaden a las conexiones ya existentes con Madrid, Barcelona y Málaga. Para 2026, Air Canada e Iberia han anunciado nueva ruta Montreal-Mallorca y Toronto-Madrid, respectivamente.

Este crecimiento refuerza a Canadá como un mercado emisor de largo radio estratégico, de valor para España y consolida a España como destino turístico europeo "de referencia" para el turismo canadiense.