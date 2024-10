Asociación por el Patrimono valora que "ahora" se dé importancia a la Vera Cruz y reclama a Zarandona que sea "cauto"

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por el Patrimonio de Valladolid ha valorado este jueves que "ahora se de la importancia que tiene" a la cúpula de la iglesia de la Vera Cruz, en referencia al próximo inicio de las obras para restituir la cubierta del crucero del templo tras el derrumbe ocurrido en junio, al tiempo que ha sugerido al concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, que "más vale prudencia en las declaraciones".

Así lo señalan en un comunicado recogido por Europa Press dos días después de que el Ayuntamiento de Valladolid aprobara en Junta de Gobierno la concesión de licencia para las obras solicitada por la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz.

En el comunicado, la Asociación interpreta que el edil 'popular' declaró el pasado martes que la ejecución de las obras será "sencilla", motivo por el cual le ha reclamado "prudencia en las declaraciones, visto los precedentes" y han apostado por "ver el resultado final de la restitución" y hasta entonces ser "cauto".

Cabe apuntar que el concejal no dijo literalmente que las obras sean "sencillas", de hecho aseguró que no quería emplear ese término, sino que consideró que sería "rápida de ejecutar". "Me consta que es una rehabilitación que puede parecer en principio muy compleja pero en realidad es bastante más, no quiero decir la palabra sencilla, pero es rápida de ejecutar", aseguró Zarandona el martes.

La Asociación por el Patrimonio ha mostrado su agrado porque ahora "se dé la importancia que tiene a la cúpula y al paisaje visual de la calle Platerías" y observa una "evolución" en la sensibilidad al respecto por parte del Ayuntamiento de Valladolid, algo que ellos defienden que han mantenido desde "el minuto uno posterior al derrumbe", ocurrido el pasado mes de junio.

Al mismo tiempo, han señalado que si el concejal de Urbanismo mencionó en la rueda de prensa del martes una serie de profesionales de distintos ramos con los que se había consultado para abordar las obras de restitución, "por qué no se consultó a todos ellos antes de acometer la restauración" del pasado año, cuyas obras derivaron finalmente en el derrumbe de la cúpula.

Eso sí, han advertido de que "cuidar el Patrimonio no solo se trata de millonarias compras e inversiones" y apuntan que por el momento se desconoce el coste que tendrán las obras, "lo que va a aportar el Ayuntamiento, ni los propietarios" ni tampoco otras administraciones.

"La inversión del Ayuntamiento, con fondos públicos, no puede quedar al amparo de una propiedad que sin estar sujeta a las obligaciones pertinentes de protección pueda volver a incurrir en irresponsabilidades como la que ha dado lugar al colapso de la cúpula", han aseverado.

Además, han insistido en la propuesta que plantearon a todos los grupos municipales en el Pleno extraordinario celebrado hace unas semanas en el Ayuntamiento, en la que proponían la necesidad de un Plan de Patrimonio para el conjunto de la ciudad de Valladolid.

"Para comenzar una estrategia patrimonial acorde a la naturaleza patrimonial de la ciudad de Valladolid es importante tener claro el estado patrimonial y las necesidades del mismo, cuantificar las necesidades económicas una a una y definir las prioridades de inversión para el conjunto del interés general de los ciudadanos de Valladolid", han reflexionado.

En su opinión consideran que "no se puede atender a una política de restitución, como se ha decidido con la cúpula de la Vera Cruz, sin tener un plan previo de prevención y estado de los bienes muebles e inmuebles en función de las inspecciones técnicas", ya que advierten de que si bien se pueden dar casos de que el patrimonio sufra daños accidentales pero en el caso de este templo "atiende a otra realidad en la que caben responsabilidades que no se han depurado".

Así, se han preguntado "cuánto dinero se hubiera ahorrado con un mantenimiento preventivo profesional y adecuado de los propietarios", por lo que han señalado otra muestra de la "necesidad" del Plan patrimonial para Valladolid.

Por otro lado, ante el hecho de que las obras de la Vera Cruz vayan a ser ejecutadas por empresas de Valencia y de Burgos, han reivindicado que "Valladolid debe sumar, con su capital humano y empresarial del sector, cadena de valor suficiente", porque consideran que "el Patrimonio puede ser eje tractor de generación de riqueza y trabajo de valor añadido".

A ello entienden que también podría ayudar un Plan Patrimonial para Valladolid.