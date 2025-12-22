La Asociación 'San Bartolomé' de Sangarcía se lleva 1,8 millones del quinto premio caído en Segovia

El lotero junto al dibujo amuleto de su hija. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'San Bartolomé', del municipio segoviano de Sangarcía, ha resultado afortunada con el quinto premio 41.716, que se lleva 1,8 millones de euros.

Las propietarios de la Administración número 8 de Segovia, situada en la plaza de la Universidad, Emilia y José Ramón González, han apuntado que tenían consignadas "30 series, de las que se vendieron todas a la asociación de Sangarcía, que se lo llevó en el mes de julio", han relatado, con mucha emoción.

"Es la primera vez que damos un premio grande de Navidad, y nuestra madre, que estuvo toda la vida en esta administración, siempre ha tenido la ilusión de dar un premio así, en Navidad", han señalado.

Al ser un premio tan tardío, los propietarios de la adminsitración aún no han tenido noticias de "ningún miembro" de la asociación ganadora. Mientras tanto, la ilusión de ambos es patente, con Emilia "a punto de saltar las lágrimas", y José Ramón posando "orgulloso" junto a un dibujo de su niña pequeña, a quien le pidió un dibujo de una brujita que lanza un conjuro y dice "lotería, lotería, que mi padre y mi tía den el premio de la Lotería"... lo que esta vez, con el quinto 41.716, se ha cumplido.