Asociaciones de razas autóctonas reclaman un "plan urgente" de ayudas e "implicación real" en prevención de incendios

Las asociaciones de razas autóctonas de vacuno de carne han propuesto un paquete de medidas "imprescindibles" para "sostener" a las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios y "garantizar el futuro de la ganadería extensiva como herramienta natural de prevención".

En un comunicado de prensa recogido por Europa Press, detallan peticiones a las administraciones públicas como ayudas directas para compensar la pérdida de producción y de ganado, apoyo para la alimentación del censo durante al menos tres a seis meses, subvenciones para la recuperación de infraestructuras y un seguro específico contra catástrofes como el fuego, sufragado por el Ministerio.

En el documento han reclamado también que estas ayudas estén "exentas de impuestos, al ser una compensación por pérdidas y no un ingreso". Además, han exigido medidas para garantizar el abastecimiento de agua y para que los titulares de razas autóctonas perciban un 30 por ciento más en las indemnizaciones, "dado el valor patrimonial y genético de estos animales".

Junto a este bloque de apoyo directo, las asociaciones han pedido que las hectáreas quemadas sigan siendo admisibles en las próximas campañas PAC y que se permita el acceso del ganado a las zonas recuperadas tras los fuegos. También han planteado la flexibilización del reglamento europeo de productos libres de deforestación (EUDR), para que no se bloquee la venta de terneros procedentes de explotaciones afectadas.

De cara al futuro, las entidades instan a poner en marcha un "verdadero plan de prevención y extinción que integre la voz de los ganaderos". "Los titulares de explotaciones deben tener voz y voto en la gestión de los pastos", han reivindicado, para exigir "menos burocracia, la limpieza activa de montes y protocolos que permitan a los propios ganaderos participar en la extinción de incendios, aprovechando su conocimiento del territorio".

Las asociaciones han recordado que "si la ganadería extensiva no hubiese aprovechado los pastos crecidos de manera "tan excepcional, los incendios no tendrían fin".

Por ello han subrayado que el respaldo a la ganadería extensiva no solo es "clave" para el relevo generacional y la supervivencia del medio rural, sino también "la mejor y más barata herramienta en la lucha contra los incendios forestales".

Finalmente, han mostrado su solidaridad con los fallecidos, heridos y familias que han perdido sus hogares y explotaciones en los fuegos, recordando que en lo que va de 2025 se han registrado 977 incendios forestales en España y se han quemado 379.103 hectáreas, según los datos de Copernicus.