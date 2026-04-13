Aspaym CyL gana un premio nacional con 'El rugido de Tizón', cuento sobre la "valentía" del vallisoletano Víctor Núñez

Archivo - El director de Betweien, Narciso Moreira; el director de Aspaym CyL, Fran Sardón; el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el delegado de Aspaym en Valladolid y protagonista del libro, Víctor Núñez, en la presentación de 'El rugido de Ti - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aspaym Castilla y León ha ganado el Premio de Literatura Infantil de la editorial Betweien con el cuento inclusivo 'El rugido de Tizón', inspirado en la vida del delegado en funciones de la entidad en Valladolid, Víctor Núñez, "ejemplo" de "valentía y coraje" por su historia de superación tras haber nacido con parálisis cerebral.

Escrita por Loli Ortega y Claudia Carrascal, la obra y el premio obtenido se han presentado este lunes, 13 de abril, en un acto en la Diputación de Valladolid con la participación del presidente de la institución, Conrado Íscar; el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Fran Sardón; el protagonista del cuento, Víctor Núñez; el director de Betweien, Narciso Moreira; una de las autoras, Carrascal, y la profesora de la Universidad de Burgos y miembro del jurado, Delfín Ortega.

A través del personaje de Tizón, un león que aprende a enfrentarse a sus dificultades y que simboliza la superación, el cuento acerca a los más pequeños valores como la diversidad y la empatía, en un "ejemplo de inclusión social", ha destacado el protagonista de la historia.

"Este cuento es muy necesario", ha aseverado Núñez, quien ha llamado a educar en la infancia en pro de la inclusión y por la autonomía de las personas con discapacidad, como se fomenta en este libro del que se siente "súper orgulloso" y por el que agradece a las autoras y a sus compañeros de Aspaym, su "casa".

Por su parte, Carrascal ha explicado que tras enterarse de la convocatoria del premio, destinado a entidades sociales, ella y su madre, Loli Ortega, decidieron escribir este cuento basado en una "historia real", la de Víctor Núñez, ese compañero que refleja "cómo se puede crecer mucho".

Para ello, entrevistó durante varias horas al protagonista y plasmó en la obra la "valentía y coraje" de este convertido en el cuento en un león, un personaje que también sirve para "romper el estereotipo de que la fuerza" de este animal "no implica que no haya dificultades en su vida".

Por su parte, el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León ha destacado que el reconocimiento a este cuento demuestra que la inclusión "también se puede trabajar desde la infancia a través de herramientas tan potentes como la literatura".

Asimismo, ha agradecido a Víctor Núñez su "generosidad" y el ser "ejemplo" y "referente" para la sociedad, así como para Aspaym, que trabaja en la "innovación social" con el objetivo de "transformar la realidad de las personas".

En este contexto, el presidente de la Diputación de Valladolid ha puesto en valor el trabajo de las entidades del Tercer Sector que hacen que Castilla y León sea referente en materia de servicios sociales, y ha ensalzado como "magnífica" la noticia del galardón a Aspaym por este cuento.

Igualmente, ha reivindicado la historia de Víctor Núñez, "llena de aprendizajes y decisiones valientes" y que "normaliza la diversidad" de las personas con discapacidad física, ahora plasmada en este cuento para promover la inclusión en edades tempranas. "La literatura es un vehículo muy poderoso para transformar la sociedad", ha apostillado Íscar.

En la misma línea, el director de Betwein ha mostrado su "satisfacción" por la entrega de este premio a 'El rugido de Tizón', seleccionado entre más de 50 candidaturas por un jurado de alto nivel que ha contado con la participación de la Universidad de Burgos, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Moreira también ha indicado que el premio, por el que se han editado 500 ejemplares del cuento, se ha dirigido a entidades sociales para reconocer su "valor" en la sociedad y busca impulsar el libro infantil como "herramienta pedagógica poderosa, capaz de influir en los valores y aprendizajes" y llevar mensajes a los niños de forma "accesible y significativa".

De esta manera, 'El rugido de Tizón' se incorporará ahora a las acciones de sensibilización que realiza Aspaym Castilla y León en centros educativos, con el propósito de acercar a la infancia la "discapacidad de forma natural y sin prejuicios".