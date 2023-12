Aspaym muestra en Valladolid puzles 3D desarrollados para aplicar en la rehabilitación de personas con daño cerebral

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aspaym Castilla y León mostrará esta tarde los puzles 3D que ha diseñado e impreso a los alumnos del ciclo formativo de Integración Social del Instituto Emilio Ferrari.

Se trata de una jornada destinada a futuros profesionales para probar la nueva metodología desarrollada con el proyecto 'D3PO - Printed puzzles for new therapeutic opportunities', financiado por el programa Erasmus Plus, fruto del trabajo cooperativo entre profesionales de la Unidad de Rehabilitación Neurológica y diseñadores 3D de la entidad, explica la asociación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Estos puzles 3D ayudan a rehabilitar el cuerpo utilizando la mente y a la mente utilizando el cuerpo en ámbitos como: dinámicas de equipo para la inclusión social, terapia para personas con discapacidad física, herramienta psicológica y sensibilización sobre la discapacidad, adquiriendo competencias como el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento lateral o la motricidad fina.

La entidad, "pionera" en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías, ha trabajado en este proyecto con otras entidades de Europa: Ceipes de Italia, Rosto Solidario de Portugal, IDEC de Grecia y Cetem de España, que contarán con representantes en la jornada.