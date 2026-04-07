Asprona reivindica lo presencial frente a la IA en su Marcha del 9 de mayo para mejorar sus servicios de transporte

Cartel de la 49 Marcha Asprona - FUNDACIÓN PERSONAS

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asprona Valladolid ha presentado este martes la 49 edición de su Marcha solidaria, que se celebrará el próximo sábado 9 de mayo bajo el lema 'La IA no puede venir por ti', un mensaje con el que la entidad ha buscado poner en valor lo "irremplazable de compartir y apoyar en persona" en un entorno cada vez más digitalizado.

El acto de presentación ha contado con el humorista Leo Harlem como maestro de ceremonias, acompañado por la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque, y el presidente de Asprona Valladolid, Amando Cacho, quienes han detallado que la recaudación de esta edición se ha orientado a reforzar los apoyos cotidianos y la participación social de las personas con discapacidad intelectual a través de la mejora del servicio de transporte de Fundación Personas-Asprona y acometer las obras de reforma del nuevo local del servicio de ocio

La marcha partirá a las 9.30 horas desde la Plaza del Milenio y ha previsto una parada intermedia en el Valle de los Seis Sentidos de Renedo de Esgueva (Valladolid). El recorrido finalizará en el Campus de Económicas, donde se ha organizado una fiesta de clausura entre las 13.00 y las 15.00 horas que incluirá música en directo y un sorteo de regalos para aquellos participantes que dispongan del dorsal oficial debidamente sellado en la meta.

Las inscripciones gratuitas han quedado abiertas desde hoy a través de la web oficial, con nuevas modalidades para centros educativos que incluyen talleres de sensibilización denominados 'Compartiendo capacidades'. Los andarines han de recoger su kit, compuesto por camiseta técnica, bolsa de AquaVall y entradas para museos de la provincia, en las casetas oficiales a partir del 14 de abril mediante el uso de un código QR.

Como novedad tecnológica, la organización ha habilitado un canal oficial de WhatsApp para difundir avisos y horarios sobre la jornada.

Así, desde la Fundación Personas se ha invitado a la ciudadanía, empresas y familias a sumarse a esta iniciativa bajo la premisa de que "los aspectos importantes de la vida no se pueden delegar, sino que han de vivirse de forma presencial".