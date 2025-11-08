Atendidas cinco personas en un accidente en Medina del Campo (Valladolid)

Publicado: sábado, 8 noviembre 2025 10:30

   VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 47 años, dos de 14, y dos hombres de 23 y 50 fueron atendidos tras una colisión entre una furgoneta y un turismo ocurrida a la altura del número 160 de la Avenida de la Constitución de Medina del Campo (Valladolid), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

   El suceso tuvo lugar sobre las 20.18 horas del viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que informaba del accidente, a consecuencia de la cual cuatro personas precisaban de asistencia sanitaria, ya que se encontraban heridas, conscientes y con contusiones.

   El 112 dio aviso de este accidente a la Policía Local de Medina del Campo, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se enviaron dos ambulancias de soporte vital básico.

   En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió finalmente a cinco personas, entre ellas una mujer de 47 años y dos de 14 años y un varón de 23 años, a quienes se trasladó más tarde al hospital de Medina del Campo. La quinta persona atendida era un varón de 50 años, quien se trasladó por sus medios también al hospital.

