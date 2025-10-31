Atifcyl tilda de "desprecio" a los que perdieron la vida el decreto de medidas urgentes en materia de incendios

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) ha tildado de "desprecio" a las víctimas de los últimos fuegos registrados en la comunidad el Decreto-Ley 1/2025, de 23 de octubre, de medidas urgentes en materia de incendios forestales que el consejero de ramo valora como una mejora histórica para los bomberos forestales.

Atifcyl denuncia que no contempla ni una sola de sus reivindicaciones y recuerda que lo verdaderamente "histórico en Castilla y León" e la pérdida de vidas humanas, la quema de pueblos y un número récord de hectáreas de monte calcinadas y que año tras año no haya voluntad política para prevenir los incendios ni extinguirlos eficazmente con un Operativo de Incendios profesional bien dimensionado, acorde a las necesidades imperantes.

"Este Decreto-Ley es solo un parche en el ojo, una mera estrategia política y propagandística que no contiene las medidas básicas y necesarias para evitar grandes incendios. Mientras la mitad de los trabajadores de incendios contratados por empresas (cuadrillas de tierra y helitransportadas) y de los empleados públicos (vigilantes de incendios, peones y conductores de autobomba) son enviados al paro, después del peor verano de incendios , en los despachos de la Consejería de Medio Ambiente se gestan medidas que no sirven para prevenir ningún gran incendio en 2026 y años sucesivos", según denuncia Atifcyl a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El colectivo entiende que dicha normativa no reconoce la categoría de bombero forestal a ninguno de los trabajadores de incendios que realmente previenen y apagan los incendios en los montes (vigilantes, peones de cuadrilla y de autobomba, conductores y helitransportados), sólo reconoce la categoría de bombero forestal a los técnicos (ingenieros) que desempeñan su labor en las oficinas provinciales, "sin llegar ni a mancharse de ceniza, y a los agentes medioambientales (mandos intermedios). ¿Para qué sirve un tejado sin muros sólidos que lo sostengan?"

En el decreto también denuncia que no se recoge ninguna mejora para los trabajadores que arriegan sus vidas en los incendios, los que ocupan el nivel más bajo en la jerarquía del operativo y que, sin embargo, son quienes los detectan con prontitud cuando surgen y los combaten a pie de llama hasta su completa extinción.

"Una cuadrilla de verdaderos bomberos forestales es capaz de acometer la extinción de incendios sin que intervenga ningún ingeniero, pero las guardias que se pagan a los técnicos, sin que haya ni un solo trabajador en el monte para actuar en los incendios, son un despilfarro", critica Atifcyl.

El colectivo sostiene que la Junta normaliza y defiende su gestión "nefasta" de los incendios en los últimos años y "desprecia" a los trabajadores, "incumple" el convenio laboral y "abandona" cada negociación con los representantes de los trabajadores sin negociar, "imponiendo después un Decreto que no recoge ninguna medida para profesionalizarnos ni reducir la temporalidad o la precariedad".

"Los trabajadores queremos evitar los grandes incencios y alertamos a la población de Castila y León porque ni el presidente Mañueco ni el Consejero Suárez-Quiñones hacen nada que sirva de manera eficaz para proteger la vida personal y el medio natural", sentencia el colectivo.