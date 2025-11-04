El Auditorio Ciudad de León acoge el 14 de noviembre el estreno de la ópera 'La fuerza extraña de El bicho'

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, con Julio Aller y Belén Ordóñez, así como con otros miembros del equipo tras la reunión para ultimar los detalles del estreno. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ópera 'La fuerza extraña de El Bicho', con música de Julio Aller y escrita por Belén Ordóñez, se estrenará el próximo día 14 de noviembre a las 20.30 horas en el Auditorio Ciudad de León.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, se ha reunido con Julio Aller y Belén Ordóñez, así como con otros miembros del equipo que han hecho posible este espectáculo para ultimar los detalles del estreno.

Bajo la dirección musical de Pedro Ordieres, la ópera reúne a una veintena de artistas leoneses o vinculados a León como la mezzo Pilar Vázquez, el bajo Ismael Arróniz, la soprano Noelia Álvarez o el tenor Keke Resalt.

Además, Pedro Trapiello ejerce el papel de narrador; Rosario Granell es directora de escena; Esther Calzado estará en el vestuario y sastrería; Juan Carlos Uriarte como autor de las imágenes del cartel y visuales y la diseñadora gráfica es Natalia Cerletti. Además, cuenta con la participación del coro de cámara Böcek, la Orquesta Ibérica Ensemble y los pianistas Héctor Sánchez y Julia Franco, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

'La fuerza extraña de El Bicho' es una ópera de cámara en tres actos que surge de la inquietud de Julio Aller por cultivar un formato en desuso que ha sido a lo largo de la historia vehículo exclusivo de algunos de los grandes compositores.

Inspirado en las óperas de cámara de Conrado del Campo, breves en su duración y compuestas para una reducida plantilla tanto vocal como instrumental, Aller adopta un lenguaje que recuerda al expresionismo alemán de los años 20 del pasado siglo.

FORMACIÓN CLÁSICA Y ARMONÍAS JAZZÍSTICAS

Aunque predomina la disonancia, los constantes cambios de tempo y las melodías con grandes saltos, Julio Aller deja entrever su formación clásica y sus armonías jazzísticas del mundo musical del que procede.

Belén Ordóñez es la autora del libreto que aborda la temática de la salud mental, de la que se reconoce su importancia, pero aún sigue siendo "tabú y estigma" en la sociedad.

"EQUILIBRADA SIMBIOSIS"

De esta fotma, música y texto de estos dos reconocidos artistas leoneses hermanan "de manera extraordinaria" y participan de una "equilibrada simbiosis" en esta creación que toma el relevo de tantas obras maestras que la preceden, dando nueva vida a este formato a través de un lenguaje actual "que atrapa".

Además del patrocinio del Ayuntamiento de León, la producción cuenta con la colaboración de la Asociación Musical Orquesta Ibérica, el Conservatorio Profesional de Música de León, la Escuela de Música, Danza y Artes Escénicas de León y el Grupo Adam's.

Las entradas (donativo de cinco euros) ya están a la venta en la página web www.ctickets.es y también estarán disponibles dos horas antes de la función en la taquilla del Auditorio Ciudad de León.