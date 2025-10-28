El Auditorio de León acogerá el 8 de noviembre el espectáculo de acrobacias, humor y riesgo 'Piensa en Wilbur'

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Auditorio Ciudad de León acogerá el próximo día 8 de noviembre el espectáculo 'Piensa en Wilbur', plagado de acrobacias, humor y "mucho riesgo", donde el protagonista, con una técnica y un físico "fuera de lo común", creará situaciones "imposibles".
En escena, Wilbur estará acompañado por sus inseparables "amigos": Contractura, Tirón y Desgarro. Juntos demostrarán que la acrobacia "no es solo un deporte, sino también una forma de arte que conecta con el público de una manera directa y visceral".
Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Wilbur ha conseguido "enamorar" a miles de personas con su humor fresco, su talento y su cercanía. Desde su participación en programas como el Grand Prix hasta sus intervenciones en festivales y galas, Wilbur ha demostrado que "no tiene límites", según ha informado a Europa Press en un comunicado Artisti-K.
Las entradas para asistir a la función en el Auditorio Ciudad de León están disponibles en ctickets.es y artisticket.com.
Víctor Ortiz, conocido como Wilbur (1981, Alicante), es gimnasta, actor y artista de circo. Comenzó en la gimnasia a los cinco años y destacó en disciplinas como el suelo, salto y barra, llegando a competir junto a figuras como Gervasio Deferr y Oriol Combarros.
A los 16 años se coronó campeón de España de acrosport. En su ciudad natal conoció al malabarista 'Piti' y, junto a él, empezó a actuar y posteriormente se unió al Cirque du Soleil como acróbata.
Su primer espectáculo, 'Piensa en Wilbur', ha crecido con el tiempo y ha alcanzado miles de seguidores en redes sociales. Además, ha participado en festivales de teatro y como maestro de ceremonias en cabarets de Madrid y en 2018 también destacó como dramaturgo y protagonista en el 'Gospel Circus' del Circo Price.