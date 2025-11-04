El Auditorio de León celebra este jueves el centenario de Carmen Martín Gaite con 'Caperucita en Manhattan'

Archivo - Imagen corporativa de la adaptación teatral de 'Caperucita en Manhattan', que podrá verse en el Auditorio de León este jueves. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La adaptación teatral de 'Caperucita en Manhattan' llegará al Auditorio de León este jueves a las 20.30 horas para conmemorar el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite.

Tras una exitosa gira con localidades agotadas en numerosas ciudades, la obra llega a León dentro de la programación de Artes Escénicas de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento.

El espectáculo cuenta con un prestigioso elenco formado por Carolina Yuste, Mamen García, Miriam Montilla y Carmen Navarro, bajo la dirección y dramaturgia de Lucía Miranda.

La función, que reflexiona sobre la soledad y la libertad a través del imaginario de Carmen Martín Gaite, tiene una duración de 90 minutos y está dirigida a todos los públicos. Las entradas están incluidas en el abono de adultos, aunque también pueden adquirirse de forma individual por 10 euros.

SINOPSIS

Sara Allen vive en Brooklyn y sueña con Manhattan. Un día decide escaparse de casa para visitar a su abuela, una antigua cantante de "music hall" y se embarca en un viaje atemporal por "diners", rodajes de cine y Central Park. En su recorrido conoce a un pastelero millonario y a una misteriosa mendiga sin edad, con quienes comparte secretos que la ayudarán a encontrar su camino hacia la libertad.

Esta propuesta musical fusiona el mundo castellano de Martín Gaite con el Nueva York cinematográfico, en la que cinco intérpretes dan vida a veinte personajes en un cuento de hadas contemporáneo.