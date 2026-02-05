Autorizada la incorporación a la red provincial de Soria del camino de conexión con el polígono de Navalcaballo

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el cambio de titularidad del camino que conecta el polígono industrial de Navalcaballo con la autovía A-15, situado en la provincia de Soria, que hasta ahora era de titularidad de las entidades locales menores de Lubia y Navalcaballo y que pasa a integrarse en la red de carreteras de la Diputación Provincial de Soria.

El acuerdo permite incorporar este tramo, de 2.740 metros de longitud, al Catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Soria, donde quedará integrado como parte de la carretera SO-P-4097, de rotonda de la A-15 a vial del Polígono Industrial de Navalcaballo.

La tramitación del expediente se ha desarrollado conforme al procedimiento establecido, a iniciativa de las entidades locales menores afectadas. La propuesta contó con informe técnico favorable del Servicio de Vías Provinciales de la Diputación de Soria y con los acuerdos de mutación demanial adoptados por las juntas vecinales de Lubia y Navalcaballo, posteriormente ratificados por los plenos de los ayuntamientos de Cubo de la Solana y Los Rábanos, respectivamente.

Asimismo, la aceptación del cambio de titularidad fue aprobada por la Junta de Gobierno Local de la Diputación Provincial de Soria, informada favorablemente por el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León y elevada finalmente al Consejo de Gobierno tras la correspondiente propuesta de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

Con este acuerdo se culmina el procedimiento administrativo necesario para adecuar la titularidad del vial a su función dentro de la red provincial de carreteras y a los instrumentos de planificación y gestión viaria vigentes.