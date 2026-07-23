Autorizados 4,4 millones para el desarrollo de un software para Sacyl con programas informáticos de otras CCAA

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado, por importe de 4.428.600 euros, la contratación del desarrollo de software sanitario a medida de la Gerencia Regional de Salud a partir de programas informáticos las comunidades autónomas de Cantabria, Galicia y Murcia.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en octubre de 2012 con el objetivo de mejorar la eficiencia de las administraciones públicas en España, propuso más de 200 medidas de racionalización, principalmente relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Entre las medidas destacadas se incluyen el desarrollo del software entre administraciones públicas, con el objetivo de transformar la administración pública para ser más eficiente, con lo que se pretende "mejorar la calidad de los servicios públicos y la productividad".

Además, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo relativo a la reutilización de sistemas y aplicaciones propiedad de la Administración, se plantea la posibilidad de reutilizar, ampliar y mejorar diversos sistemas cedidos por otros servicios de salud.

Por ello, mediante este contrato se promueve la reutilización por parte de Sacyl de diferentes programas informáticos del Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Gallego de Salud y el Servicio Murciano de Salud.

En concreto, de Galicia se reutilizarán, con modificiación de lo que sea necesario para adaptarlo a Castilla y León, el sistema de gestión de personal FIDES del SERGAS, y el Gestor de Pacientes/Módulo maestro de datos sanitarios (GPAC/SMDM) para su uso como sistema de gestión única de los pacientes y profesionales.

Asimismo, del Servicio Cántabro de Salud será el sistema maestro de información como pieza fundamental de la nueva historia clínica única EHSE-JIMENA, así como el sistema de gestión de terapias respiratorias SIGETRES para la prescripción de terapias respiratorias, y también se utilizará el servidor de terminologías clínicas del Servicio Murciano de Salud.