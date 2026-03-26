Autorizados casi 130.000 euros para asociaciones de enfermedades de la sangre, escoliosis y discapacidad

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de dos subvenciones, por importe global de 129.600 euros para colaborar en la realización de actividades de la Asociación Contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre, la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre, la Asociación de Escoliosis de Castilla y León y la Confederación de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla y León.

En concreto, se ha autorizado un gasto de 60.000 euros para la concesión directa de una subvención a la Asociación contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre (Ascol) con el objetivo de mejorar la calidad de vida del enfermo oncohematológico y de sus cuidadores. Desarrolla su labor principalmente en el Hospital Universitario de Salamanca (centro de referencia de trasplantes de médula ósea de Castilla y León), detalla la Junta.

En segundo lugar, se han concedido 33.600 euros a la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre (Alcles-León) para mejorar la calidad de vida del enfermo de cáncer y sus familiares.

En tercer lugar, se han destinado 30.000 euros a la Asociación de Escoliosis de Castilla y León (Adecyl) para mejorar la calidad de vida de las personas con escoliosis, hiperlordosis o hipercifosis y de sus familiares. La subvención se integra en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Gerencia Regional de Salud.

Finalmente, la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León ha recibido la cuantía de 6.000 euros para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por un ictus residente en el medio rural de la provincia de Palencia,