Autorizados más de 641.000 euros para climatización en el hospital de Soria y un equipo de mamografía en Zamora

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 641.440 euros para la sustitución de una enfriadora de agua del sistema de climatización del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, así como de un equipo de mamografía en el Centro de Especialidades de Benavente.

En concreto, se han destinado 360.720 euros para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una enfriadora de agua del sistema de climatización general del Hospital Universitario Santa Bárbara perteneciente a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. El objetivo es sustituirla por otra de mayor potencia.

La Consejería de Sanidad también destina un gasto de 280.720 euros para la sustitución del equipo de mamografía del Servicio de Radiología del centro de especialidades de Benavente dependiente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.