Auvasa adjudica a Iveco la compra de cinco autobuses de GNC por 2,3 millones de euros

Archivo - Autobús de la línea 24 en Auvasa. - PSOE AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) ha adjudicado el suministro de cinco autobuses rígidos --de 12 metros-- propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) a la empresa Iveco España, con un coste de 2.305.000 euros, impuestos incluidos.

Según se recoge en el Portal de Contratación del Sector Público, la empresa municipal ha publicado la adjudicación este lunes, 16 de marzo, como parte de un proceso que se inició a finales del año 2025, cuando se abrió el proceso de licitación.

En éste han concurrido dos empresas, Iveco España y Scania Hispania, que ofertaron precios de, respectivamente, 381.000 y 389.900 euros por vehículo.

Tenidos en cuenta los distintos criterios fijados en los pliegos, la sociedad municipal ha optado por adjudicar el suministro de los cinco autobuses de GNC a Iveco, con un coste total de 1.905.000 euros, que con el IVA ascenderá a 2.305.000 euros.

El contrato se debe formalizar antes del 15 de abril y el plazo para la entrega de estos cinco autobuses es de 12 meses, por lo que previsiblemente se incorporarán a la flota en la primera mitad del año 2027.

Dentro del proceso de contratación, se consideró que la oferta presentada por Iveco España podría ser "anormal o desproporcionada", por lo que se le requirió el pasado 9 de febrero una justificación de las razones que les permiten ejecutar los suministros en las condiciones ofertadas conforme los precios consignados en su oferta.

La empresa presentó la documentación solicitada y la mesa de contratación consideró justificada adecuadamente la propuesta e informó de forma favorable sobre la viabilidad de la misma conforme a su oferta. Posteriormente, propuso la adjudicación a Iveco, lo que se ha confirmado finalmente este lunes.