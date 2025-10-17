Auvasa destaca la tendencia creciente del transporte público con 22,2 millones de viajeros en bus en lo que va de año

Archivo - Un autobús de la línea 1 de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

El servicio de bicis BIKI triplica sus clientes al superar los 15.500, tres veces más que en su inicio en 2023

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Auvasa ha destacado la tendencia creciente del transporte público con más de 22,2 millones de viajeros en bus en lo que va de año, mientras que el servicio de bicicletas BIKI ha triplicado sus clientes al superar los 15.500, tres veces más que en su inicio en 2023.

En septiembre fueron 2.751.103 las personas que utilizaron los buses de Auvasa, un 24,6 por ciento más que en ese mismo mes de 2019, cifraque confirma la tendencia a superar los 30 millones de personas usuarias a final de año, con lo que se superaría la cifra de hace quince años, según han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este repunte de actividad sigue la tendencia anual, sin embargo, el Ayuntamiento ha señalado que se aprecia un "importantísimo crecimiento" en septiembre de este año si lo comparamos, por ejemplo, con la obtenida el año pasado, 2.554.808, es decir un 7,7 por ciento y mucho más, el 24,63 por ciento de crecimiento, si la comparación es con septiembre de 2019 donde sólo viajaron 1.769.211.

De forma acumulada de enero a septiembre de este año, 22.260.232 personas utilizaron los autobuses de AUVASA, un 7,4 por ciento más que el año pasado y un 17,3 por ciento más que en 2019, donde esta cifra alcanzó los 18.981.938 personas.

A este nivel de crecimiento se espera superar a final de año los 30 millones de personas usuarias, para estar ya a niveles de utilización de hace quince años.

De hecho, el Consistorio ha remarcado que el crecimiento que se experimenta se ve reflejado también en las utilizaciones diarias. El 12 de septiembre se alcanzó la mayor cifra de utilización diaria de los últimos quince años, 120.831 personas, en septiembre de 2019 la mayor utilización diaria fue de 98.476 personas, lo que supone un 22,7 por ciento más.

La utilización de los buses de Auvasa por los jóvenes también continúa creciendo. En septiembre 371.195 jóvenes, tanto en su modalidad de Bono joven como Bono 30 joven, hicieron uso de este transporte público, esto supone un incremento del 3,5 por ciento respecto a este mismo mes del año pasado y de un 18,9 por ciento respecto a septiembre de 2019, donde se utilizó por 312.489 jóvenes.

UTILIZACIÓN DE LÍNEAS

Respecto a la utilización por líneas, entre enero y septiembre la Línea 1 (Covaresa-Barrio España) es la línea con mayor número de personas usuarias 3.759.076 con un crecimiento del 4,95 por ciento, seguida de las Líneas Circular (Parquesol-Delicias- La Victoria- Parquesol) con 3.687.957 personas, que se ha incrementado en más del doble que la línea 1, en concreto el 12,35 por ciento.

Las líneas Búho han transportado a 134.260 personas, con un crecimiento del 11,1 por ciento, prácticamente el 50 por ciento de las utilizaciones se localizan en las Líneas 1, 2 y Circular.

Las Líneas Lanzaderas a las estaciones de bus y Renfe y al centro han transportado, desde su puesta en servicio a mediados de septiembre del año pasado, a 57.829 personas, de las cuales 22.265 corresponden a la Lanzadera de Covaresa, 21.646 a la de Parquesol y 13.918 a la de Delicias. De promedio, 233 personas utilizan las lanzaderas al día.

SERVICIO DE BICICLETA PÚBLICA

El servicio de bicicleta pública BIKI, continúa creciendo desde que se implantó, con un importante crecimiento en el mes de septiembre, mes donde se ha alcanzado 15.564 personas usuarias, debido al repunte de la actividad tras el periodo estival y la promoción en la suscripción de bicicleta mecánica que se ha realizado con motivo de las fiestas de Valladolid y la Semana Europea de la Movilidad.

Con esta cifra BIKI triplica su aceptación respecto a su puesta en servicio en febrero de 2023. Respecto a los usos mensuales, septiembre ha sido el mes con mayor utilización desde que se ha implantado este servicio, en concreto 102.420 usos, de los cuales 21.318 se han realizado con bicicletas mecánicas y 81.102 con eléctricas.