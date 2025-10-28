Auvasa habilitará lanzaderas en Fuente Dorada y Poniente a los cementerios de El Carmen y Las Contiendas

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Auvasa habilitará lanzaderas desde Fuente Dorada y Poniente con motivo de la festividad de Todos Los Santos para favorecer la movilidad en transporte público a los cementerios de El Carmen y Las Contiendas.

En concreto, el acceso al Cementerio de El Carmen podrá realizarse con el servicio lanzadera desde Plaza Fuente los días 30 y 31 de octubre, con frecuencia de paso cada 60 minutos, y el día 1 de noviembre cada 15 minutos, además de contar con la línea 2 con parada más cercana en Plaza Carmen Ferreiro (San Pedro Regalado), señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Para poder acudir al Cementerio de Las Contiendas podrá utilizarse la línea 3, con parada habitual junto al Cementerio, además de contar con una lanzadera desde Plaza del Poniente el día 1 de noviembre con salidas cada 30 minutos de 8.30 a 18.00 horas.

Por último, para desplazarse al cementerio de Puente Duero se podrá utilizar las líneas 18 Y 19 (30 y 31 de octubre) y la línea 19 (1 de noviembre) en horarios habituales.