Auvasa refuerza la línea 2 con seis nuevos autobuses articulados ECO y más de 6.000 plazas diarias

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanilla Muñoz-Reja. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de transporte Auvasa ha incorporado seis nuevos autobuses articulados de gas natural comprimido (GNC) a su flota, que se destinarán a la línea 2, desde el barrio de San Pedro Regalado a Covaresa, y que permitirán sumar más de 6.000 plazas diarias en los desplazamientos urbanos.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado los vehículos, con capacidad para 135 pasajeros cada uno, lo que supone, según ha explicado, "una inversión superior a los tres millones de euros" y un refuerzo que eleva hasta los 156 el número total de autobuses en servicio en la ciudad.

Los nuevos vehículos funcionan con gas natural comprimido y cuentan con etiqueta medioambiental ECO, lo que, en palabras de Carnero, "supone seguir contribuyendo a una movilidad sostenible".

El regidor ha destacado que la línea 2 es una de las "más demandadas" y ha recordado que Valladolid prevé alcanzar los 30 millones de viajes en autobús a finales de año. "Estamos en cifras históricas, que doblan la media nacional de utilización del transporte público", ha subrayado el regidor.

Por su parte, el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja, ha recordado que la empresa adapta frecuencias y rutas "escuchando a los vecinos y vecinas" y ha señalado actuaciones en barrios como Pinar de Jalón, Fuente Berrocal o Santos Pilarica, así como la puesta en marcha de lanzaderas en Parquesol, Delicias y Covaresa, que han superado los 50.000 viajes.

Carnero ha avanzado que el Ayuntamiento prevé la llegada de otros tres nuevos autobuses en el primer trimestre de 2026, también propulsados por gas natural, aunque en este caso no articulados.

Asimismo, ha defendido el esfuerzo municipal en materia de subvenciones al transporte, que en Valladolid se mantiene en un 20 por ciento, al tiempo que ha reclamado al Gobierno central que mantenga la aportación del 30 por ciento que redujo recientemente al 20 por ciento "de manera incomprensible".

55% ECO O CERO

Con la incorporación de estos seis nuevos vehículos, más del 55 por ciento de la flota de Auvasa cuenta ya con etiqueta ECO o CERO, lo que, según el alcalde, "refleja el compromiso del Ayuntamiento con el medio ambiente y con la renovación de una flota cuya antigüedad media se sitúa por debajo de los diez años".

En esta sentido, la edad media de la flota nominal que presta servicio de forma diaria en las líneas ordinarias se sitúa en 4,6 años, mientras que la general de toda la flota es de 9,8 años.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que, aunque han anunciado seis nuevos autobuses, han tenido que pagar once debido a que, según Carnero, el Grupo Municipal Socialista "los dejaron comprados y sin pagar". "Cuando llegó este equipo de Gobierno lo primero que tuvo que hacer es comprar los once nuevos autobuses que el grupo socialista había decidido adquirir para la ciudad de Valladolid", ha reprochado.