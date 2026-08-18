Auxiliado un parapentista herido en la estación de La Pinilla, en Cerezo de Arriba (Segovia)

Rescate de un parapentista en La Pinilla, en Cerezo de Arriba (Segovia). - JCYL

CEREZO DE ARRIBA (SEGOVIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a un parapentista de unos 40 años que ha resultado herido en la estación de La Pinilla, en Cerezo de Arriba (Segovia), según han informado a Europa Press fuentes 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate, que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 9.07 horas en la que se informaba de un accidente de parapente en la estación de retorno de La Pinilla, en Cerezo de Arriba (Segovia).

Según indicaba el alertante, el parapentista, un varón de unos 40 años, se había lesionado una pierna y la zona en la que se encontraba era de difícil acceso.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicaba al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia, así como con el Centro Coordinador de Emergencias.

HELICÓPTERO DE RESCATE

Éste último se ha encargado de coordinar el incidente mediante la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 1-1-2 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Segovia y a Sacyl, según han apuntado las mismas fuentes.

Al llegar a zona, el helicóptero de rescate ha apoyado un patín a unos 150 metros del herido para que pudieran descender los rescatadores sin que el aire del rebufo del helicóptero afectara a la vela del parapente. En el lugar, han tratado el dolor e inmovilizado la pierna de la víctima con una férula de vacío y, a continuación, le han encamillado con un colchón de vacío.

El piloto del helicóptero ha conseguido aterrizar en un hueco entre los árboles, por lo que se ha porteado la camilla hasta el helicóptero y, finalmente, el grupo de rescate y salvamento de la Junta de Castilla y León ha trasladado al parapentista hasta el parking de la estación de La Pinilla. Allí esperaba un helicóptero medicalizado de Sacyl que se ha encargado del traslado del herido al Complejo Asistencial de Segovia.