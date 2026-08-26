VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León en junio ha aumentado un 6,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, por debajo del incremento estatal del 10,8 por ciento; hasta un total de 1.887 operaciones en la comunidad, en lo que supone un cambio de tendencia con respecto al mes anterior, en el que la tasa interanual fue negativa (-5,3%), según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla y León se prestaron 232,06 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 16,8 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 0,1 por ciento

Si se atiende al total de fincas, se constituyeron un total de 2.625 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 400,87 millones de euros. De ellas, 114 fueron sobre fincas rústicas y 2.511 sobre urbanas.

De las 2.625 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Castilla y León, 1.887 fueron sobre viviendas; 46 en solares y 578 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 44 y en 31 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 387 hipotecas con cambios en sus condiciones, 312 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.552 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.859 correspondieron a viviendas, 84 a fincas rústicas, 576 a otras urbanas y 33 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue Canarias (+31,4 por ciento); seguida por Castilla-La Manca (+23,2 por ciento) y Comunitat Valenciana (+16,1 por ciento), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Galicia con caídas del 10,4 por ciento, 9,1 por ciento y 7,3 por ciento, respectivamente.