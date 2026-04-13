AV Solo uno de cada diez votantes cambió su decisión en la campaña del 15M y el 94,8% mantendría su voto, según el CIS

Un momento de la votación del pasado 15 de marzo en un colegio electoral de Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Solo uno de cada diez electores que participó en los comicios del pasado 15 de marzo para elegir presidente de la Junta cambió su decisión de voto durante la campaña, mientras que el 94,8 por ciento mantendría su sufragio.

Así se desprende del estudio postelectoral que ha publicado esta mañana el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del que se hace eco Europa Press.

En concreto, el informe revela que, de este grupo de electores indecisos que finalmente ha optado por un cambio, la gran mayoría -un 78,3 por ciento- ha variado su postura en una sola ocasión, mientras que un once por ciento lo ha hecho dos veces y un 7,4 por ciento ha llegado a cambiar de opinión hasta en tres ocasiones durante el periodo previo a los comicios.

En cuanto al seguimiento de la cita electoral, el interés de la población se ha mostrado dividido. Un 20,2 por ciento de los encuestados ha asegurado haber seguido la campaña con "mucho interés", frente a un 33,4 por ciento que lo ha hecho con "bastante".

En el extremo opuesto, cerca del 30 por ciento de los residentes ha manifestado haber tenido "poco interés" en el desarrollo de los actos y mensajes electorales, y un 12,4 por ciento ha afirmado no haber sentido ningún interés por la campaña de las Cortes.

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