Avadeco valora que el Ayuntamiento haya optado por no cerrar el centro al tráfico ante el nuevo aviso por ozono

Cierre al tráfico de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid por contaminación. - AVADECO

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) ha valorado la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de activar medidas de reducción de la velocidad en lugar del cierre del tráfico en el interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ante el nuevo episodio de contaminación por ozono declarado.

Avadeco se ha expresado así después de que el Ayuntamiento haya activado la situación 2 de 'aviso' por contaminación por ozono, con el establecimiento de medidas restrictivas y de movilidad "sostenible" que en este caso no incluyen el cierre al tráfico del área de la Zona de Bajas Emisiones, como sí se hizo hace dos semanas.

La Agrupación considera que es un cambio "relevante" respecto a episodios anteriores, en los que la activación de la situación 2 llevaba aparejada la restricción completa del tráfico en el centro, con el consiguiente impacto en la afluencia de público y las ventas del comercio de la zona.

El colectivo había reclamado en junio y julio al Consistorio que revisara estos protocolos y explorase alternativas al cierre generalizado que no penalizaran de forma tan directa a los negocios del centro.

El presidente de Avadeco, Jaime Ercilla, ha agradecido que el Ayuntamiento haya escuchado las preocupaciones que se le trasladaron y que en este episodio haya optado por una medida "que protege la salud sin necesidad de cerrar el centro y dejar sin clientes a nuestros comercios".

"Esperamos que esta fórmula se mantenga como referencia en los próximos avisos por ozono, y seguimos a disposición del Consistorio para seguir trabajando juntos en este tipo de decisiones", ha añadido.

Avadeco ha trasladado su disposición a seguir colaborando con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones que compatibilicen la protección de la salud y la calidad del aire con la actividad del comercio de proximidad, y ha pedido que la coordinación previa con el sector se mantenga en episodios futuros.