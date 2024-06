Avanzan las obras del Castillo de Burgos que contará con una recreación del Palacio de Alfonso X de 12 metros de altura

BURGOS, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, y el arquitecto de la obra, Antonio Cámara, han visitado este miércoles las obras de rehabilitación del Castillo que "están cogiendo ritmo" y que la previsión es que concluirán a finales de año con una recreación histórica del palacio de Alfonso X que alcanzará los 12 metros de altura.

Manso ha recordado que las obras de este proyecto, elaborado por el equipo de Gobierno anterior y que el nuevo equipo considera "muy interesante", se tuvieron que parar para aprobar un modificado sobre los materiales que se empleará en la recreación del palacio.

Por su parte, el arquitecto de la obra, Antonio Cámara, ha explicado el modificado del proyecto que ha motivado el parón y que tiene que ver con la colocación de las mallas que, como ha apuntado, "es un sistema constructivo que no está estandarizado y, que no se ha ejecutado previamente" en el entorno y no se conocía "cómo se iba a desarrollar".

Por eso, cuando se empezó a montarlo en obra se vio "la necesidad de corregir ciertos aspectos del proyecto", sobre todo en lo que tiene que ver en el sistema de unión de una malla con otra para conformar el volumen, un modificado que también ha implicado que se haya tenido que corregir el plazo de ejecución, que se extiende cinco meses y medio por lo que la previsión es que concluya a finales de diciembre.

Asimismo, Cámara ha apuntado que la obras "está cogiendo ritmo" aunque ha apuntado que han sido "meses de muchos preparativos, de mucho trabajo en taller" ya que los pabellones son prefabricados, aunque ha insistido en que a partir de ahora "la obra avanzará de una forma más acelerada".

De hecho, el arquitecto ha apuntado que ya se ha montado el forjado del pabellón interior y prácticamente está montando el pabellón 3 y en los próximos meses se apreciará el volumen de la recreación del palacio de Alfonso X.

Al respecto, ha explicado que la recreación "es un trabajo muy manual, muy artesanal y muy innovador" porque no hay ensayo de una estructura similar porque ha habido estructuras parecidas "pero siempre han tenido carácter temporal" y" nunca se ha ejecutado una estructura de una recreación tan grande" ya que alcanzará los 12 metros de altura.