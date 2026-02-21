La avenida de San Andrés de León estará cortada entre el lunes y el martes por la reparación de un socavón

LEÓN, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La avenida de San Andrés de León permanecerá cortada al tráfico desde las 9.30 horas de este lunes, 23 de febrero, hasta el martes día 24 con motivo de los trabajos de reparación de un socavón localizado en la incorporación desde esta vía a la glorieta de Carlos Pinilla.

Asimismo, se desviará el tráfico en la calle Laureano Díez Canseco en su confluencia con la calle Hermanos Machado, según han detallado feuntes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La restricción del tráfico rodado será desde las 9.30 horas del lunes 23 hasta el martes 24 para permitir el fraguado del aglomerado empleado.

La Policía Local fijará un dispositivo de control, vigilancia y regulación del tráfico, estableciendo como ruta alternativa la calle Pérez Galdós, Hermanos Machado y avenida de La Magdalena.