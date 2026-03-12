Por Ávila apuesta por reforzar la sanidad rural y evitar el retraso en la construcción de infraestructuras

El candidato de Por Ávila a la Presidencia de la Junta, Pedro Pascual, frente al Centro de Salud de Arévalo. - POR ÁVILA

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Ávila a la Presidencia de la Junta, Pedro Pascual, ha apostado por reforzar la sanidad rural para mejorar la calidad de vida de los vecinos, conservar y atraer población en los municipios de la provincia, con la cobertura de ratios de personal sanitario, el establecimiento de pediatras de referencia o la potenciación de la geriatría.

Así lo ha señalado hoy frente al centro de salud de Arévalo, donde ha subrayado la necesidad de dotar de servicios al medio rural, entre ellos los sanitarios, para hacer frente a la despoblación.

Asimismo, Pascual, médico de profesión, se ha comprometido a continuar con la reclamación de que las infraestructuras sanitarias no acumulen retrasos en su construcción para evitar el perjuicio a los pacientes.

De la misma forma, reivindicará que todos los niños de la provincia, independientemente de donde vivan, tengan un pediatra de referencia al que acudir dado que, actualmente, hay centros de salud de la provincia en los que, para patologías agudas, los niños son atendidos por un médico de atención primaria.

De la misma manera, el candidato de Por Ávila a las elecciones autonómicas ha solicitado que, cuando existan desplazamientos a hospitales de referencia, se aumente la dotación económica de las familias y ha reiterado la necesidad de que los centros de alta resolución de urgencias lleguen a los centros de salud rurales, de tal manera que en el medio rural se puedan hacer pruebas de radiodiagnóstico -como rayos y ecografías- y analíticas urgentes.

