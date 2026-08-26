'Ávila contigo' ofrecerá el próximo curso más de 40 actividades para combatir la soledad física y emocional de mayores

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, y la responsable de actividades de este programa, Silvia Herráez, presentan el programa 'Ávila contigo'. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Detección y Atención a las Personas Mayores en Soledad 'Ávila Contigo', impulsado por el Ayuntamiento, ofrecerá a los mayores de 60 años más de 40 actividades para combatir la soledad física y emocional durante el próximo curso.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, y la responsable de actividades de este programa, Silvia Herráez, han presentado este miércoles, 26 de agosto, las actividades que se desarrollarán y para las que se abrirá el plazo de inscripción del 1 al 21 de septiembre.

Más de 4.000 usuarios participaron el año pasado en las actividades de este programa con el que se busca ayudar a los mayores a combatir la soledad física y emocional, mediante diversas sesiones y talleres que fomentan el cuidado de la mente, el cuerpo y las emociones.

Igualmente, son actividades que contribuyen a potenciar la comunicación y la relación entre los participantes, así como la estimulación de su creatividad y promoción de su autonomía, según ha destacado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Todas las actividades se desarrollarán en espacios al aire libre y también en instalaciones municipales, como el centro Jesús Jiménez Bustos, el centro Vicente Ferrer, las aulas de coordinación de Servicios Sociales en la calle Burgos, el Episcopio o los CEAS.

SIETE BLOQUES

El programa, que comenzará el 19 de octubre, se divide en siete bloques, el primero dedicado a cuidar el cuerpo con una decena de actividades como gimnasia adaptada a mayores o un rincón de la salud, mientras el segundo bloque se dedica a cuidar la mente, para lo que se han preparado cerca de una decena de actividades.

Asimismo, el año pasado se puso en marcha un programa que continúa este curso para apoyar al que ya se realiza de estimulación cognitiva. En este caso, la actividad se destina a personas con deterioro cognitivo leve o con necesidades espaciales.

Se mantienen, igualmente, talleres que puestas en marcha con "éxito" de forma reciente, como un club de lectura con experiencia, un taller de escritura y creación literaria o el taller que dedicado a aprender inglés.

El cuidado de las emociones es el objeto del tercer bloque, centrado en la intervención y orientación psicológica con las personas mayores en soledad. En este contexto, se contará también con una actividad dedicada a la gestión de las emociones o a abordar aspectos como la autoestima, además de incluir en este bloque un taller de risoterapia que se había impartido de forma piloto con anterioridad.

El cuarto bloque del programa está dirigido a cuidar a los demás con propuestas como la Red Tejiendo Emociones, el voluntariado social o el programa Sonrisas entre generaciones, que se realiza en colaboración con los alumnos del CEIP Arturo Duperier.

El quinto bloque del programa 'Ávila Contigo' está dedicado a trabajar la creatividad a través de una decena de actividades como confección, encuadernación, fotografía o bordado, mientras que el sexto bloque, dedicado a cuidar la autonomía, abordará aspectos como la importancia de ser autosuficiente o vivir con seguridad en el hogar.

El último bloque, con el título 'A tu ritmo', agrupará actividades como un taller de coro, música e improvisación vocal con frecuencias sanadoras y también una actividad de introducción a la música.

Dirigidas a mayores de 60 años, las inscripciones para estas actividades pueden realizarse en el Registro Municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica municipal (sede.avila.es).

Con todas las inscripciones, se realizará un sorteo en el Centro Jesús Jiménez Bustos, el 1 de octubre, para seleccionar a los participantes, siempre y cuando se supere el número de plazas estimado en cada actividad.