Por Ávila cree que Mañueco "vive en otra comunidad" y lamenta la "polarización" y el debate de temas nacionales

El procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, considera que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "vive en otra comunidad" y ha lamentado que en los plenos de las Cortes se hayan "instalado en la polarización" y en el "debate de temas nacionales" que "en ocasiones ni competen" a los castellanoleoneses.

Así lo ha manifestado en su intervención en el Debate de Política General de la Junta, en la que ha defendido "debatir sobre temas que preocupan a los ciudadanos" en ámbitos como la educación, la sanidad, las comunicaciones o la despoblación.

Muñoz ha reclamado, asimismo, que no haya diferencias "entre provincias de primera, de segunda o de tercera" en Castilla y León, que no es una "comunidad puntera", como "suele decir Mañueco", por destacar en crecimiento de población o actividad autonómica.

En este sentido, ha criticado que Ávila "siempre es la primera por la cola en inversiones" y ha censurado que el presidente de la Junta se "ampara en datos de medias de toda la Comunidad", cifras que "ocultan la realidad de cada una de sus provincias".

"Y puede que le vaya muy bien a una provincia, que normalmente suelen ser las mismas, pero no tan bien a otras, que también suelen ser las mismas. Por eso, tengo que repetir que los debates pasan, las legislaturas pasan, pero las desigualdades territoriales se mantienen", ha agregado al respecto.

Sobre despoblación, Muñoz ha advertido de que los jóvenes de las provincias "se siguen marchando" y ha incidido en que si no fuese por la inmigración, la población "iría a un descenso vertiginoso". Ante ello, ha apelado a Fernández Mañueco a "conseguir atraer inmigración, pero también evitar el desarraigo".

Por otro lado, el procurador de Por Ávila ha expresado su preocupación por los problemas de salud mental en la Comunidad, donde "no hay recursos suficientes ni en Educación ni en Sanidad".

"Todo esto se traduce en que aquellos que pueden acuden a la sanidad privada y los que no, tienen que esperar, y muchos no pueden esperar. Todo ello a pesar de que cada año la Junta anuncia que el presupuesto es el mayor de la historia y que las partidas se incrementan. Y tras escucharle a usted, me temo que todo seguirá siendo lo mismo", ha añadido.

En materia de Sanidad, ha rechazado que se intente subsanar la Atención Primaria "sobrecargando a los profesionales", a la vez que ha reclamado la mejora del transporte sanitario aéreo de la Comunidad y ha pedido preguntarse por qué la Comunidad es la región en la que "más plazas de médico MIR quedan sin cubrir". "Desde su Gobierno es de donde se deben mejorar las condiciones laborales y retributivas y que el médico de familia se sienta médico y no mero burro", ha clamado.

"LOS PROBLEMAS NO SON DE AHORA"

Asimismo, Muñoz ha advertido a la Junta de que "puede seguir echando la culpa al Gobierno de España" sobre todas estas cuestiones, que "también tiene su culpa", pero ha recordado que el problema "no es de ahora, ni de los médicos de Atención Primaria, ni de los médicos de familia". "Los problemas no son de ahora, sino que también existían cuando gobernaban ustedes en el Gobierno de España", ha insistido.

Por otro lado, ha censurado que la "manera de luchar" de la Junta sea "enviando cartas al ministerio correspondiente" de los problemas en cada área. "No es el camino adecuado", ha aseverado, para mostrar "las manos tendidas" al Gobierno de Fernández Mañueco para "llegar a acuerdos".

Por su parte, el presidente de la Junta ha agradecido el "tono" del procurador de Por Ávila, con quien ha compartido la preocupación de la sociedad por la salud mental y a quien ha respondido que la falta de profesionales en la Comunidad y la financiación sí "son responsabilidad del Gobierno de España".

Asimismo, ha defendido la apuesta de la Junta en la provincia, un ámbito en el que ha destacado su compromiso de una Unidad Satélite de radioterapia en el Complejo Asistencia de Ávila, del que Muñoz se "ha olvidado en su intervención".

Igualmente, ha apuntado que hay un proyecto para la creación de un Área de Atención Integral para el Paciente Oncológico en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, que ya está adjudicado, así como el centro de Salud de Cebreros, un proyecto que "va por buen camino". En materia de Educación, ha resaltado la inversión el pabellón polideportivo en el Centro Integrado de Formación Profesional de Ávila.