Ávila recuerda a las víctimas por violencia de género, la "manifestación más extrema de la desigualdad social"

ÁVILA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha recordado este lunes a las 43 víctimas de violencia de género del último año, incluyendo tanto a las mujeres asesinadas como a los menores que también han perdido la vida en este contexto.

Lo ha hecho en un acto convocado por el Consejo Municipal de Igualdad, que ha reunido en la plaza del Mercado Chico a instituciones, colectivos, asociaciones, ciudadanía y a un grupo de internas del Centro Penitenciario de Brieva.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, ha sido la encargada de dar lectura a la declaración institucional, apoyada por todos los grupos municipales salvo Vox.

En el texto, el Ayuntamiento ha lanzado un mensaje "claro y contundente" de rechazo a cualquier forma de violencia machista, recordando que "no es una fatalidad inevitable, sino la manifestación más extrema de la desigualdad que persiste en la sociedad", ha señalado.

El documento incide en que cada asesinato es "un fracaso colectivo" y subraya la necesidad de un compromiso político "firme, una transformación cultural profunda y una implicación sostenida de las administraciones, entidades y ciudadanía".

La declaración también fija las prioridades que el Ayuntamiento se compromete a "reforzar": "políticas integrales de prevención, especialmente dirigidas a jóvenes; atención y protección adaptada a las distintas realidades de las mujeres que sufren violencia; acompañamiento especializado a hijos e hijas víctimas directas; una coordinación eficaz entre administraciones y el tercer sector; y una sensibilización continua para erradicar cualquier manifestación de machismo".

Asimismo, ha llamado a la ciudadanía "a mantenerse vigilante, a detectar las señales de alerta, a no guardar silencio ante la violencia y a contribuir a una ciudad donde ninguna mujer tema por su vida, su libertad o su dignidad".

Tras la lectura del manifiesto se ha celebrado un homenaje a las víctimas, en el que han participado, entre otros, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano; representantes de la Junta de Castilla y León; y ediles de Por Ávila, PP y PSOE.

Uno a uno se han recordado los nombres de las 43 mujeres asesinadas en el último año, junto a los de los menores, cuyos nombres también se han incluido en el acto.

LÁPIDAS SIMBÓLICAS

Sus identidades han quedado reflejadas en lápidas simbólicas instaladas en la plaza, acompañadas por un gran lazo morado. Sobre cada lápida, los asistentes han depositado una vela y una flor de papel morado confeccionada por internas del Centro Penitenciario de Brieva, seis de las cuales han estado presentes en el homenaje.

Antes del acto, Del Nogal ha recibido a este grupo junto a la directora del centro, Laura Pérez, en el salón de plenos. El acto ha sumado una cita más a la programación municipal en torno al 25N, que este año ha incluido representaciones teatrales en institutos y con distintos colectivos, además de una conferencia sobre el programa Fénix bajo el título 'Hombres y sociedad en proceso de cambio'.

Como gesto simbólico, el monumento de Los Cuatro Postes se iluminará esta noche en color morado y el Ayuntamiento ha invitado a la ciudadanía y al tejido asociativo a sumarse durante todo el día a la campaña en redes sociales con la etiqueta #ÁvilaContraLaViolenciaDeGénero.