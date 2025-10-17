'Ay Teatro' reinterpreta mañana las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides en el Juan Bravo de Segovia con 'Tebanas'

SEGOVIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía artística madrileña 'Ay Teatro' representará en el Juan Bravo de Segovia la función 'Tebanas', una adaptación contemporánea de las tragedias de los clásicos griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides.

El sábado 18 de octubre, a partir de las 20:30 horas, Ay Teatro representará esta adaptación de Álvaro Tato, dirigida por Yayo Cáceres, donde se rinde culto a 'Edipo rey', 'Antígona' y 'Siete contra Tebas', fundiendo sus argumentos en un solo texto. En la obra, el pueblo de Tebas revive sus tres grandes mitos, con una propuesta de regreso al origen de la tragedia clásica.

El joven elenco está formado por Cira Ascanio, Marta Estal, Fran Garzía, Daniel Migueláñez, Gabriel de Mulder y Mario Salas, que encarnan a todos los personajes de una familia capaz de transgredir los límites sociales hasta las últimas consecuencias.

El programa de la obra reúne fragmentos de 'Edipo Rey' de Sófocles, 'Siete contra Tebas' de Esquilo y 'Fenicias' de Eurípides, con referencias de 'Antígona' de Sófocles y 'Los sepultureros', de Aristófanes, exponiendo los tabúes universales del teatro griego y de la condición humana: el magnicidio, el incesto, el infanticidio, el parricidio, el fraticidio y el suicidio.

El libreto de Álvaro Tato consigue sintetizar las tres obras griegas para que 'Tebanas' se ofrezca como un único argumento continuo, expuesto según la estructura de la tragedia ática, que alterna escenas y estrofas o antístrofas cantadas por el coro.

Las entradas están disponibles por un precio entre 18 y 24 euros (según edad de los espectadores y su ubicación en la sala).