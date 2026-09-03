Ayuda de 600.000 euros a la concentración parcelaria en Gallegos de San Vicente (Ávila)

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha aprobado el encargo para ejecutar las obras de infraestructura rural de la zona de concentración parcelaria de Gallegos de San Vicente, en el término municipal de Tolbaños (Ávila), con una inversión de 594.500 euros.

La actuación afecta a 351,39 hectáreas y 115 propietarios e incluye la mejora de más de 13 kilómetros de caminos, además de actuaciones en caños, entronques y badenes y trabajos de restauración del medio natural mediante plantaciones arbustivas y arbóreas, sendas y limpieza de manantial.

Este tipo de actuaciones responden a la prioridad de hacer más fácil, eficiente y rentable la actividad de agricultores y ganaderos. La concentración parcelaria y las infraestructuras rurales son herramientas directas para reducir costes, mejorar accesos y facilitar el trabajo de agricultores y ganaderos.

MENOS DISPERSIÓN Y MENOS COSTES

Las obras permitirán disponer de explotaciones con una estructura territorial más racional, reducir la dispersión parcelaria y los desplazamientos entre fincas, facilitar el acceso a las parcelas y favorecer la mecanización de los trabajos agrícolas. Todo ello contribuirá a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

La actuación está cofinanciada con fondos FEADER y se enmarca en el compromiso de impulsar obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria hasta alcanzar actuaciones sobre 140.000 hectáreas.

La Junta considera la concentración parcelaria una de sus principales herramientas para modernizar las explotaciones agrarias, impulsar la competitividad del sector y favorecer el relevo generacional en el medio rural.

La reorganización de la propiedad y la mejora de caminos e infraestructuras permiten aprovechar mejor la tierra, reducir costes de explotación y adaptar las explotaciones a las necesidades actuales del sector.