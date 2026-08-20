Ayudas de 500.000 y 40.000 euros para la Casa de la Ciencia y la Cátedra Francisco de Vitoria de Salamanca

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través del Consejo de Gobierno de la Junta reunido este jueves, ha probado la concesión de ayudas por importe de 500.000 y 40.000 euros, respectivamente, para la Casa de la Ciencia 'CSIC-María la Brava' y la Fundación Francisco de Vitoria de Salamanca.

En el primer caso, el medio millón de euros es una subvención directa concendida a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para financiar el funcionamiento del citado espacio, una ayuda que se distribuirá en cinco anualidades de 100.000 euros, entre 2026 y 2030.

Esta subvención da cumplimiento al convenio suscrito en octubre de 2024 entre la Junta de Castilla y León, el CSIC, el Ayuntamiento de Salamanca y Unicaja Banco para la puesta en marcha de este espacio de divulgación científica en la capital salmantina. La financiación permitirá sufragar los gastos de contratación de personal, funcionamiento, mantenimiento, conservación, subcontratación e inversión en equipamiento inventariable necesarios para el desarrollo de su actividad.

La Casa de la Ciencia nace como una infraestructura dedicada exclusivamente a la divulgación de la cultura científica, concebida como un espacio abierto de ocio educativo y cultural para toda la ciudadanía. Inspirada en la experiencia investigadora del CSIC, persigue acercar la ciencia a la sociedad, aumentar la presencia del organismo en Castilla y León, favorecer el encuentro entre investigadores, tecnólogos y agentes del sistema de I+D+i y fomentar la cultura científica y la sociedad del conocimiento.

La actuación se enmarca en la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027, que contempla, entre sus objetivos, reforzar el ecosistema de investigación e innovación y potenciar la transferencia de conocimiento entre universidades, centros de investigación, empresas y sociedad.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La segunda ayuda, por importe de 40.000 euros, se dirige a la Universidad de Salamanca para impulsar las actividades de la Cátedra Francisco de Vitoria de Derechos Humanos durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. La ayuda se distribuirá en dos anualidades: 10.000 euros en 2026 y 30.000 euros en 2027.

La Cátedra Francisco de Vitoria, impulsada por la Universidad de Salamanca a través del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas (CIDH-Diversitas), tiene como finalidad promover la cultura de los derechos humanos en Castilla y León en conexión con la comunidad internacional, favoreciendo la investigación, la formación especializada y el asesoramiento a instituciones y agentes sociales.

La subvención permitirá sufragar los gastos derivados del desarrollo de las actividades de la Cátedra, dirigidas a fortalecer la investigación y la defensa de los derechos humanos, dotar a los investigadores de herramientas especializadas y favorecer la difusión y transferencia del conocimiento a la sociedad.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027, que contempla, entre sus objetivos, reforzar el ecosistema de investigación e innovación y potenciar la transferencia de conocimiento hacia la sociedad. En este contexto, la Cátedra Francisco de Vitoria constituye un proyecto de referencia al ser la única cátedra de derechos humanos en España con un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar, y con la participación del tejido socioeconómico en el desarrollo de sus actividades.