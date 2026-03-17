Ayuntamiento de Ávila convoca las ayudas 'Cuota Cero' para personas emprendedoras con una partida de 12.000 euros

ÁVILA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Informativa de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Ávila ha dado luz verde a una nueva convocatoria de las ayudas 'Cuota cero' para personas empredendoras, que podrán alcanzar hasta los 300 euros.

La teniente de alcalde de Empleo, Sonsoles Prieto, ha informado que una treintena de personas se benefició el año pasado de estas ayudas destinadas a cubrir los gastos que debe asumir, en concepto de seguros sociales, durante los primeros meses de vida de su empresa, tanto una nueva persona autónoma como un trabajador autónomo que se reincorpore tras el cese de su actividad.

Pueden acogerse a estas subvenciones las personas emprendedoras que inicien una actividad económica en el término municipal de Ávila y los trabajadores autónomos que se reincorporen tras el cese de actividad, que hayan causado alta en el RETA a partir del 1 de mayo de 2025.

El Ayuntamiento de Ávila destina 12.000 euros, susceptibles de ampliación en caso de ser necesario, a esta línea de ayudas para la que las personas interesadas tendrán de plazo hasta el 31 de julio para presentar las solicitudes.