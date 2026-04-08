Ayuntamiento de Ávila destina 32.000 euros a entidades que trabajan con personas con discapacidad

ÁVILA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila destina este año 32.000 euros a las entidades que trabajan con personas con discapacidad en la ciudad y que integran el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha presidido la reunión que se ha celebrado hoy, con la presencia de grupos políticos municipales y de todas las entidades que lo integran.

En la reunión, se han abordado las actividades y propuestas que las entidades realizarán este año, para lo que contarán con 32.000 euros en subvenciones, cuyo plazo de solicitud se extenderá, desde este miércoles 8 de abril, durante 30 días naturales.

Las ayudas estarán destinadas a mejorar el bienestar social de las personas con discapacidad, contribuir al funcionamiento de las asociaciones y mantenimiento de sus sedes, fomentar el asociacionismo y participación de las personas con discapacidad o impulsar la integración social de las personas con discapacidad.

También se persigue desarrollar actividades que potencien el ocio y el tiempo libre de forma creativa y lúdica de las personas con discapacidad y realizar actuaciones de sensibilización y conocimiento de la discapacidad en la sociedad.

De la misma forma, las asociaciones que integran el consejo deberán desarrollar este año un Proyecto Común que permita la participación conjunta y compartida de todas las entidades que integran este órgano consultivo y que tendrá como objetivo difundir y sensibilizar sobre el papel de las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad y la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

En este sentido, el Proyecto Común estará este año coordinado por Down Ávila, Asociación de Diabéticos Abulenses (ADA), Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense (Adema), Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) y Asociación de Abulenses Afectados de Espondilitis (Adafe).

El Consejo Municipal de Discapacidad es un órgano consultivo que cuenta, además de con representación de los grupos políticos municipales, con 22 entidades que trabajan con personas con discapacidad en la capital abulense.