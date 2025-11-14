Ayuntamiento de Ávila mantiene el dispositivo de emergencia ante el aviso rojo por lluvias

ÁVILA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila mantiene el dispositivo puesto en marcha en la jornada de este jueves ante el aviso rojo por lluvias intensas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología ya que se mantiene la alarta aunque de monento no se han registrado incidencias destacadas.

Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este jueves provocaron embalsamientos de agua en zonas puntuales de la glorieta de confluencia entre la avenida de la Unión Europea y la calle Bélgica, así como en los puentes Adaja y de la Estación.

Igualmente, se atendió alguna inundación de viviendas donde se habían atascado sumideros y, desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Consistorio abulense, además, se desplazaron efectivos para colaborar en intervenciones relacionadas con árboles caídos o inundaciones en varios municipios de la provincia; entre ellos, El Fresno, Mingorría, Hoyos del Espino, Las Navas del Marqués o Navaluenga.

También, por los efectos del viento, se intervino en la ciudad por caída de ramas de árboles, vallas, contenedores, canalones o retirada de una valla publicitaria en la plaza de La Santa.

Tras las intensas lluvias registradas en la pasada noche y a primera hora de este viernes, los servicios municipales han realizado especial vigilancia a la situación de ríos y embalses, sobre todo el de Serones, donde los servicios técnicos han comprobado que no se han producido arrastres hasta el momento.

El nivel de agua en el embalse de Serones (río Voltoya) ha subido 100.000 metros cúbicos, tras registrarse 60 litros por metro cuadrado desde ayer, y se sitúa al 40 por ciento de su capacidad total.

Por su parte, en el embalse de Becerril, la precipitación registrada ha sido de 42 litros por metro cuadrado y se han embalsado 32.000 metros cúbicos de agua de ayer a hoy; se encuentra al 42 por ciento de su capacidad total.

En cuanto al río Adaja y el río Chico, afluente del Adaja, no han registrado un aumento destacado de volumen.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, emitió anoche un bando municipal a la población, poco después de medianoche, en el que incluía consejos y recomendaciones para prevenir incidencias ante la situación.

Sánchez ha agradecido a la población "su comportamiento y también el trabajo de los servicios de emergencias y seguridad municipales, así como de todas las áreas municipales que se han visto implicadas en este episodio de lluvias intensas y fuertes vientos que deja la borrasca Claudia a su paso por la ciudad".