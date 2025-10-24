El Ayuntamiento de Ávila presenta unos presupuestos para 2026 que aumentan un 3,5% hasta los 67,6 millones

La teniente de alcalde de Recursos Humanos, Hacienda y Fondos Europeos, Ángela García, junto con el portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde de Presidencia e Interior, José Ramón Budiño - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Ávila ha presentado este viernes el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio 2026, que asciende a 67.664.953,42 euros, es decir, un 3,5 por ciento más con respecto a los pasados presupuestos de este año, que alcanzaron una cifra de 65.379.758,20 euros.

La teniente de alcalde de Recursos Humanos, Hacienda y Fondos Europeos, Ángela García, junto con el portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde de Presidencia e Interior, José Ramón Budiño, han presentado estas cuentas que, al estar congeladas las tasas, aumentan su cuantía de la cesión de los impuestos estatales en un cuatro por ciento y de la participación en tributos del Estado en un diez por ciento.

Los capítulos de gastos se desglosan en los gastos de personal, bienes corrientes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes, fondo de contingencia, inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros y pasivos financieros.

La partida más importante es la destinada a gastos en bienes corrientes y servicios, con 28.177.557,19 millones; seguida de la partida destinada a gastos de personal, con 27.801.395,23 euros, es decir, más de 1.6 millones de euros más que en el pasado ejercicio.

En cuanto a las partidas más destacadas, el Ayuntamiento de Ávila enfatiza las destinadas a inversiones, con más de 4,1 millones de euros, y que incluyen inversiones en los colegios dentro del plan EDIL, en Deporte y las instalaciones deportivas con una partida de 5 millones de euros; o los 3,7 millones destinados a Cultura y Patrimonio.

También han destacado la "cifra récord" de 8,9 millones de euros destinadas a Servicios Sociales; los más de 3,3 millones correspondientes a tejido asociativo de la ciudad y al tercer sector; también la destinada al Turismo, con 1,6 millones de euros; las subvenciones al transporte urbano que ascienden a 2,5 millones de euros; los 6,7 millones para Policía Local o los 3,7 destinados al Servicio de bomberos.

Todos los capítulos ven su capital aumentado, salvo los gastos financieros, que se reduce en un 40 por ciento; y los pasivos, ya que este año se amortizan seis millones de euros de deuda, por lo que esta se quedará en 19 millones, un 40 por ciento menos que la de 2019, que ascendía a 30 millones.

Según los ediles, estas cuentas son "inversoras y reales", y "apuestan por la mejora continua en la prestación de servicios públicos y que incrementan los fondos destinados al área de Servicios Sociales, con el objetivo de no dejar a nadie atrás".

Unas cuentas que también "impulsan el modelo de Ciudad Verde" por el que está "apostando" el Consistorio, y que le "permitirán consolidar y seguir avanzando hacia una ciudad más sostenible y habitable", han señalado García ha querido puntualizar que, al congelar las tasas y los impuestos, "porque no es necesario su actualización, no habrá debate o pleno de ordenanzas fiscales", además de recordar que "se mantienen todas las bonificaciones previstas en años pasados, como, por ejemplo, las bonificaciones fiscales por la instalación de placas solares, la reducción del IBI para familias numerosas o los incentivos fiscales para la actividad económica, así como la tarifa social para el suministro de agua potable".

Los grupos políticos tienen ya este proyecto presupuestario y cuentan con quince días para hacer sus alegaciones y aportaciones, a los que darán paso otros quince para "valorarlas conjuntamente", con el fin de llevarlo después a comisión y al pleno de presupuestos, que será en el mes de noviembre.

APORTACIONES DE LOS PARTIDOS

Budiño ha asegurado que se van "a sentar, si el alcalde lo estima oportuno" con los grupos municipales, "como lo hemos hecho durante todos los años que gobernamos la ciudad de Ávila, con transparencia, con unas cuentas inversoras pero realistas para la ciudad; y esperemos, como fue el último caso, que haya una formación que se pueda desmarcar de esas directrices políticas de ámbito nacional o autonómico y que valore lo que es bueno para la ciudad".

El portavoz espera "llegar a acuerdos que sean buenos para la ciudad de Ávila" y que "ellos también sean capaces de poder sobreponerse a esas presiones que puedan tener de Valladolid o de Madrid", y que "el Partido Popular deje de ver a Por Ávila como un enemigo a abatir y piensen en Ávila".

En los últimos 30 años "han dejado de lado Ávila y es momento" y "sería bueno que recapaciten y valoren apoyar iniciativas para Ávila".

En cuanto al Partido Socialista, Budiño confía en que "con estos nuevos aires provinciales aprovechen la oportunidad de poder incidir en el ayuntamiento de Ávila, algo que es histórico para sus siglas y su formación política".

En cuanto a VOX, aunque no conocen "los nuevos aires que tendrá esta formación, con una gestora a mes de unas elecciones autonómicas" tras conocerse en la jornada del jueves que Juan Saborido daba un paso al lado de la presidencia provincial, esperan que "tengan esa altura de miras".