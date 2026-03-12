Ayuntamiento de Ávila programa 'monodósis teatrales" para prevenir el suicidio los días 21 y 22 en el Episcopio

ÁVILA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado una serie de "monodosis teatrales" que, especialmente dirigidas a los jóvenes, para la prevención del suicido y que tendrán lugar los días 21 y 22 de marzo em el Episcopio-

Esta iniciativa se engloba en las actividades del programa 'Kedada 3.0' y que llegará al público con un total de ocho pases, cuatro por cada jornada, a las 20, 20.30, 21 y 21.30 horas.

Las representaciones, que llevarán por título 'Las palabras que no dije', correrán a cargo de +MiCroT, bajo la dirección de Pilar Rodríguez; con Cristina Sánchez en la dramaturgia y Teresa Mencía y Nacho Piera en el reparto.

La entrada será libre hasta completar el aforo y es necesario, para asistir, retirar invitación en el Espacio Joven Alberto Pindado. Tall

Además de estas sesiones teatrales, el Ayuntamiento de Ávila ha programado varios talleres y actividades destinados a los jóvenes que se realizarán en los meses de abril y mayo.

Entre ellos, habrá uno dedicado al Minecraft, los días 10, 14 y 24 de abril y 8 y 15 de mayo, para niños de entre 10 y 15 años, y se realizarán en las instalaciones de Roboticole, a partir de las 20 horas y para participar es necesario inscribirse, con carácter gratuito, hasta el 3 de abril.

También para los jóvenes, en La Casa de las Ideas, se ha programado una actividad en la que se creará 'El mural de las mil historias'. En ella, se elaborará un mosaico de palabras e imágenes que transformará este espacio en un escenario donde las historias nacen, se comparten y se celebran, para recordar que los libros no sólo se leen sino que también se crean.

Esta actividad se realizará el 18 de abril, desde las 17.30 horas y, para participar, es necesario inscribirse, con carácter gratuito, del 1 al 14 de abril. Y ya para finales de abril, el día 28 d y también el 5 de mayo, habrá una nueva sesión del taller 'Emociónate', destinado a abordar qué se siente, cómo y dónde.

A través de este taller, que se realizará en La Casa de las Ideas, a partir de las 18 horas, los participantes podrán aprender a sentir a través del cuerpo. En este caso, las inscripciones pueden realizarse del 6 al 20 de abril.

Todas las inscripciones deben realizarse en el Espacio Joven Alberto Pindado o en el Registro Municipal, a través de la sede electrónica sede.avila.es