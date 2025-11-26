El Ayuntamiento de Ávila propone deporte y talleres estas Navidades para conciliar

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, junto a la técnico responsable de Juventud, Nuria Arroyo. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ofrecerá alternativas deportivas y formativas a la juventud con el objetivo de "facilitar la conciliación familiar" durante estas Navidades.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, junto a la técnico responsable de Juventud, Nuria Arroyo, ha detallado una propuesta en la que "campeonatos deportivos, campus de deportes urbanos, escape room y talleres formativos y lúdicos conforman la programación" preparada por el Consistorio.

Ambas responsables han subrayado que las actividades "van a centrarse en dos ejes: actividades deportivas y talleres dirigidos a fomentar habilidades sociales, con dinámicas orientadas a trabajar valores como el respeto, la tolerancia o el trabajo en equipo".

A través del programa formativo Kedada 3.0, marco en el que se ha desarrollado la iniciativa, el Ayuntamiento ha querido "facilitar" a los jóvenes apoyo "tanto educativo como lúdico" en las vacaciones de Navidad, además de dar cobertura a las familias "para conciliar la vida laboral y familiar", tal y como han explicado las responsables municipales.

Dentro del apartado deportivo, el Consistorio ha organizado un campus urbano, previsto para los días 22, 23 y 26 de diciembre, donde jóvenes de entre 10 y 36 años podrán practicar disciplinas como "calistenia, defensa personal o powerlifting".

A esta propuesta se sumarán dos torneos, de pádel y fútbol indoor, ambos gratuitos y también dirigidos a participantes de entre 10 y 36 años, con competiciones celebradas en instalaciones de Pádel Home y Tres60, organizadas en distintas categorías en función del nivel y la edad.

El segundo eje de trabajo incluye un Campus de Navidad, que se desarrollará del 22 de diciembre al 7 de enero, en horario de 10 a 14 horas, con opción de ampliación a las 09.00, en espacios como La Casa de las Ideas y el Espacio Joven Alberto Pindado, además de salidas por la ciudad. Esta actividad, destinada a jóvenes de entre 10 y 14 años, ofrece inscripción gratuita por semanas o para el periodo completo.

La programación navideña se completará con dos 'escape room' titulados 'Salva la Navidad' y 'Salvemos las campanadas', que se celebrarán en La Casa de las Ideas los días 23 y 30 de diciembre, dirigidos a jóvenes de 10 a 15 años y organizados en grupos de entre dos y seis participantes.